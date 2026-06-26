Verdictul lui Ion Cristoiu: „Principalul vinovat al acestei crize politice este Nicușor Dan care refuză să accepte existența politică a partidului AUR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, spune că nu există, în prezent, o soluție reală pentru formarea unei majorități stabile. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Potrivit lui Ion Cristoiu, discuțiile politice sunt blocate și fără rezultat concret.
Cristoiu critică ideea că două partide mari s-ar putea înțelege simplu. El sugerează că între ele există interese diferite și conflicte puternice.
De aceea, o înțelegere politică este dificilă.
„Cum să se înțeleagă cele două partide? Ce să se înțeleagă? Care din ele se plece de la friptură? Suntem nebuni?” întreabă retoric scriitorul
În opinia sa, scena politică este instabilă. Guvernarea depinde de negocieri fragile și temporare. Nu există garanții pentru continuitate sau stabilitate.
„În primul rând, trebuie să remarcăm faptul că, așa cum ați spus dumneavoastră și am spus și eu, de la bun început s-a subliniat că Nicușor Dan a desemnat cei doi premieri la „plezneală”. Vorbesc despre Tomac și despre Veștea. S-a dovedit că nu avea, de fapt, nicio majoritate asigurată, astfel încât să treacă aceștia” , conchide Marius Tucă