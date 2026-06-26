Verdictul lui Ion Cristoiu: „Principalul vinovat al acestei crize politice este Nicușor Dan care refuză să accepte existența politică a partidului AUR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, spune că nu există, în prezent, o soluție reală pentru formarea unei majorități stabile. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit lui Ion Cristoiu, discuțiile politice sunt blocate și fără rezultat concret.

Partidele nu se pot înțelege ușor

Cristoiu critică ideea că două partide mari s-ar putea înțelege simplu. El sugerează că între ele există interese diferite și conflicte puternice.

De aceea, o înțelegere politică este dificilă.

„Cum să se înțeleagă cele două partide? Ce să se înțeleagă? Care din ele se plece de la friptură? Suntem nebuni?” întreabă retoric scriitorul

Instabilitate politică și incertitudine

În opinia sa, scena politică este instabilă. Guvernarea depinde de negocieri fragile și temporare. Nu există garanții pentru continuitate sau stabilitate.