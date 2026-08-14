Emmanuel Macron este din nou ținta criticilor venite din partea politicii de stânga franceze, după ce Paris Match a publicat fotografii cu președintele Franței în timp ce se relaxează la reședința prezidențială Fort de Brégançon. Imaginile îl surprind pe Macron practicând diferite sporturi nautice în timp ce țara se confruntă cu valuri de căldură, secetă și incendii de vegetație.

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Pozele cu Emmanuel Macron pe jet-ski, motiv de scandal politic în Franța

Fotografiile publicate de Paris Match îl arată pe Emmanuel Macron în timpul vacanței petrecute la Fort de Brégançon, reședința prezidențială de pe coasta Var. Președintele francez apare practicând mai multe sporturi nautice, printre care jet ski și surfing cu foil.

Imaginile au provocat rapid reacții din partea unor politicieni de stânga, care consideră că apariția președintelui într-o astfel de ipostază este nepotrivită în contextul în care țara se confruntă cu de temperaturi extreme, secetă și incendii, relatează presa franceză.

Marine Tondelier, lidera Partidului Verde și candidată la președinție, a descris perioada traversată de francezi drept o „vară apocaliptică” și a acuzat faptul că șeful statului beneficiază de o imagine favorabilă în presă în timp ce țara se confruntă cu probleme grave.

„Președintele nostru se răsfață, prin urmare, cu un advertorial despre vacanța sa la Paris Match”. Tondelier a ironizat apoi imaginile publicate de revistă pe platforma X: „Emmanuel Macron: «Ai văzut cât de repede merge jet ski-ul meu mare?»”

Ea a pus fotografia de copertă în contrast cu ceea ce a numit „decesele cauzate de cinci valuri de căldură, o secetă și incendii istorice”.

Palatul Elysee susține că fotografiile au fost făcute fără acces autorizat

Imaginile de la Fort de Brégançon nu sunt o premieră. În anii anteriori, fotografiile cu Emmanuel Macron în timpul vacanțelor la reședința prezidențială au fost folosite de adversarii săi politici în dispute legate de stilul de viață și imaginea șefului statului.

De această dată, anturajul președintelui susține că fotograful Paris Match nu a avut acces oficial pentru realizarea reportajului.

„Nu i s-a acordat «niciun acces autorizat»”.

Reprezentanții lui Macron au acuzat inclusiv faptul că astfel de imagini sunt obținute în mod repetat.

„Au fost furate fotografii ale președintelui în fiecare an, în ultimii nouă ani.”

Olivier Faure, prim-secretarul Partidului Socialist, a ironizat situația, făcând referire la imaginile cu Macron pe jet ski și la contextul în care acestea au fost publicate.

„În timpul valului de căldură, când Franța arde, când mulți francezi nu au putut merge în vacanță, președintele se distrează pe un jet ski la Brégançon. Acesta este mesajul? Este foarte bine realizat”.

Revista îl prezintă pe Macron drept un președinte care și lucrează în vacanță

Reportajul Paris Match nu se rezumă însă la imaginile de pe mare. Materialul descrie vacanța președintelui drept una „studioasă”, menționând că la Fort de Brégançon a fost amenajat și un birou.

Potrivit articolului, „președintele își petrece zilele la telefon”. Revista mai scrie, citând surse anonime din anturajul politic al președintelui, că programul lui Macron din vacanță include și box și alergare.

În ciuda acestor elemente, criticile s-au concentrat asupra fotografiilor în care președintele apare practicând sporturi nautice.

Pierre Ouzoulias, senator comunist de Hauts-de-Seine, a spus pentru Europe 1 că imaginile transmit un mesaj politic cu care nu este de acord.

„Acesta este genul de politică care nu-mi place.”

El a adăugat că ar fi preferat să-l vadă pe șeful statului implicat în intervențiile împotriva incendiilor.

„Să fie într-o mașină de pompieri ajutând pompierii să stingă incendiul. Acolo i-ar fi fost locul”.

Critici din stânga, dar și voci mai nuanțate

Un alt reprezentant al Partidului Comunist a pus fotografiile în legătură cu starea de spirit a populației după o vară dificilă pentru Franța.

„După vara pe care am avut-o, care arată că președintele este, de fapt, în vacanță, nu cred că acest lucru reflectă nivelul de îngrijorare publică, care este larg răspândită.”

Nu toți politicienii au adoptat însă același ton. Edwige Diaz, deputată a Adunării Naționale pentru Gironde, a considerat imaginile nepotrivite, dar a subliniat că președintele are, la rândul său, dreptul la o perioadă de odihnă.

Ea a descris fotografiile drept „stângace”.

În același timp, Diaz a precizat că „toată lumea are dreptul să-și ia o vacanță” și că există „chestiuni mai importante”.

O altă fotografie de pe coperta Paris Match îl arată pe Raphaël Glucksmann

Controversa din jurul copertii Paris Match nu se limitează la Emmanuel Macron. Într-un alt colț al primei pagini apare Raphaël Glucksmann, aliat al socialiștilor, fotografiat în timp ce își sărută partenera, jurnalista Léa Salamé, în apele unei plaje din Corsica.

Imaginea însoțește un material despre „timpul marilor decizii” pentru cuplul aflat în vacanță pe Insula Frumuseții.

Glucksmann urmează să anunțe în toamnă dacă va candida la alegerile prezidențiale. În cazul unei candidaturi, el ar urma să participe la alegerile primare din cadrul mișcării social-democrate pentru a obține sprijinul Partidului Socialist.

Olivier Faure nu a comentat însă fotografia lui Glucksmann, în timp ce criticile sale și ale altor politicieni de stânga s-au concentrat asupra imaginilor cu Emmanuel Macron.