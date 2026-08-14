Accident grav, lângă București. Mai multe victime, după ce o mașină a fost prinsă între două TIR-uri, pe autostrada A0

Un accident grav s-a produs vineri după-amiază pe autostrada A0, în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov. Din primele informații, o persoană a murit, iar o alta este rănită, după ce mașina în care se aflau a fost prinsă între două TIR-uri. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat accidentul pe Facebook și a atenționat să se circule cu prudență în zonă.

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UPDATE Trafic reluat pe calea 1, banda 2!

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ATENȚIE! TRAFIC BLOCAT PE AUTOSTRADA A0 Sud

Traficul este blocat pe Autostrada A0 Sud, calea 1, km 97+500, ca urmare a unui accident rutier.

La fața locului intervin echipaje ale Poliției Române, SMURD și lucrători ai Secției Autostrăzi, care desfășoară activități pentru gestionarea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților din teren.

Șoferul automobilului a murit

A fost nevoie de intervenția pompierilor, după ce persoanele care se aflau în autoturismul prins între cele două TIR-uri au rămas încarcerate. Din nefericire, șoferul a fost declarat decedat, iar pasagerul este evaluat acum la fața locului.