Accident grav, lângă București. Mai multe victime, după ce o mașină a fost prinsă între două TIR-uri, pe autostrada A0

ACCIDENT Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital
23:47
Un accident grav s-a produs vineri după-amiază pe autostrada A0, în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov. Din primele informații, o persoană a murit, iar o alta este rănită, după ce mașina în care se aflau a fost prinsă între două TIR-uri. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat accidentul pe Facebook și a atenționat să se circule cu prudență în zonă.
A fost nevoie de intervenția pompierilor, după ce persoanele care se aflau în autoturismul prins între cele două TIR-uri au rămas încarcerate. Din nefericire, șoferul a fost declarat decedat, iar pasagerul este evaluat acum la fața locului.