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Netanyahu, remarcă dură la adresa Marii Britanii: „Este prima republică islamică care deține arma nucleară”

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Premierul israelian Benjamin Netanyahu a provocat o controversă diplomatică după ce a numit Marea Britanie drept „prima republică islamică care dobândește o armă nucleară”. Aceste afirmații, considerate de critici drept stereotipuri islamofobe și o eroare factuală, au fost făcute în contextul tensiunilor legate de recunoașterea statului Palestina de către noul guvern de la Londra condus de Andy Burnham, relatează The Guardian.

Declarațiile premierului israelian au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului de radio al armatei israeliene și reflectă o deteriorare profundă a relațiilor diplomatice dintre Londra și Tel Aviv. În cadrul acestui interviu, Netanyahu a amintit modul pozitiv în care jurnalistul Rudolph Churchill (fiul fostului premier britanic Winston Churchill) a relatat despre Israel în urmă cu mai bine de jumătate de secol, în timpul Războiului de Șase Zile. În acest context, prim-ministrul israelian a precizat: „Încercați să mai găsiți o astfel de atitudine în Marea Britanie de astăzi sau în ceea ce este cunoscut drept «Republica Islamică a Marii Britanii». Nu o veți găsi”.

În loc să conteste comentariile lui Netanyahu, moderatorul emisiunii a plusat cu mențiunea că este nedrept să catalogheze Marea Britanie în asemenea fel în contextul în care „toată Europa” este islamizată. În replică, premierul israelian a răspuns: „Ba da, dar cineva a spus că prima republică islamică cu arme nucleare ar fi Republica Islamică a Marii Britanii”.

Netanyahu a folosit această retorică pentru a face o paralelă cu dosarul nuclear iranian, despre care a spus că se asigură că nu va exista un asemenea proiect la Teheran. Limbajul folosit de acesta preia un șablon de discurs islamofob conturat în cercurile de extremă dreaptă din Israel.

Relațiile dintre Regatul Unit și Israel au fost din ce în ce mai tensionate în ultimele luni, mai ales de când Andy Burnham a preluat funcția de prim-ministru. Burnham precizase înainte să ajungă în funcție că își cere scuze pentru reacția inițială a Partidului Laburist la acțiunea militară a Israelului în Gaza. Această declarație a semnalat o schimbare semnificativă în abordarea Londrei față de Orientul Mijlociu.

În 2024, actualul vicepreședinte american JD Vance a folosit și el o formulare asemănătoare la o conferință de presă conservatoare în care a susținut că Marea Britanie sub guvernarea laburistă ar putea deveni primul „stat islamic cu arme nucleare”.

Conducând cel mai extremist guvern de dreapta din istoria Israelului, Netanyahu și-a înstrăinat aliații tradiționali în timp ce s-a aliniat cu figuri de extremă dreapta, inclusiv unele cu un trecut antisemit.

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