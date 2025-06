Silvian-Emanuel Man: „Au fost tot felul de diversiuni create special în societatea românească pentru a distrage românii de la adevăratele probleme”

Silvian-Emanuel Man, președintele Ligii Studenților, a fost invitat în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, unde a adus în atenție anumite situații legate de legile educației votate în urmă cu 2 ani. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Silvian-Emanuel Man, președintele Ligii Studenților, a precizat că există diversiuni „pentru a distrage românii de la adevăratele probleme”.

„Astăzi am ajuns să deranjăm prin faptul că, în foarte multe situații, am fost singura voce care a pus punctul pe «i» în niște cazuri. Am să vă dau exemplul de acum doi ani, când s-au votat noile legi ale educației. Am fost singurii care au spus, atunci, profesorilor: «aveți grijă, sindicatele vă vor păcăli». Au existat acele două proteste ale sindicatelor, care s-au întâmplat concomitent când s-a votat legea la Cameră și altul când s-a votat legile educației la Senat.

Nu s-a discutat nimic despre noile legi ale educației, doar despre salarizare. Au fost tot felul de astfel de diversiuni create special în societatea românească pentru a distrage românii de la adevăratele probleme cu care se confruntă”, a precizat invitatul lui Dan Diaconescu.

Silvian-Emanuel Man: „Noi ne-am poziționat ferm prin activitatea noastră împotriva oricărei forme de cenzură”

Președintele Ligii Studenților a explicat că grupul s-a „poziționat ferm prin activitate împotriva oricărei forme de cenzură”. A continuat să explice prezența diversiunilor în societatea românească.

„Acum, vine și o altă diversiune să ne abată de la situația asta penibilă cu interimatul acesta perpetuu, de fapt. Că deja nu mai putem vorbi despre interimatul guvernamental. Să ne abată de la toată discuția fiscal-bugetară în care ei se tot prefac că taie de undeva, dar nu taie. Taie numai din buzunarele noastre pentru că nu au curajul să taie din buzunarele lor deja mult prea groase și pe care tot noi le plătim din banii noștri. Ne fac să ne abatem atenția de la evenimentele internaționale și românii sunt foarte preocupați, fiind aici cu Van, în coasta unui război.

Și, atunci, ai nevoie de a crea diversiuni. Ai nevoie de bule care să nu creeze momentele acestea de revelație, de introspecție, tu ai nevoie de a pune batista pe țambal. De aceea, noi ne-am poziționat ferm prin activitatea noastră împotriva oricărei forme de cenzură. Pentru că, de ani de zile, am avut binecuvântarea să cunoaștem peste 40 de foști deținuți politici anticomuniști, de toate culorile politice sau fără afiliere politică”, a precizat președintele Ligii Studenților.

Întrebat despre modul în care i-a cunoscut, invitatul lui Dan Diaconescu a răspuns:

„I-am cunoscut în liceu, pe alții ca grup, pur și simplu cercetându-i, intrând în contact cu literatură de detenție, înțelegând ce a însemnat rezistența anticomunistă”, a spus Silvian-Emanuel Man.

Emisiunea poate fi urmărită la Canal 33 și pe YouTube CANCAN.

Vezi și:

Elevii de la socio-uman nu scapă de matematică și vor avea o oră în plus de filosofie. La filologie vor fi opționale de robotică sau limbi clasice

Cozmin Gușă: „Rusia e înaintea Chinei ca tehnologie militară. Suntem într-un pericol extrem”

Disciplinele care au reprezentat „mărul discordiei” din planurile-cadru revin în trunchiul comun. Istoria și Geografia rămân obligatorii

Cozmin Gușă: „Cel mai important dintre aceste conflicte este marele război multistratificat între Statele Unite și China”

Avocata Maria Vasii susține că se pregătește o NOUĂ pandemie de coronavirus. „Mor cu miile în India, iar în China este din nou o mare problemă”