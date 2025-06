Doina Ruști, despre provocările vieții de scriitor: „Am am scris 30 de cărți care m-au scos din din mizerie”

Doina Ruști, romancieră, scenaristă, profesor universitar și doctor în filologie, a vorbit, în dialog cu jurnalistul Adrian Artene, despre puterea vindecătoare a scrierii creatoare. Aceasta a povestit cum succesul primelor dicționare pe care le-a redactat i-au deschis drumul către o carieră împlinită de scriitoare.

Scriitoarea Doina Ruști a discutat, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” despre provocările prin care a trecut, pentru a putea duce un trai stabil, ca profesoară și scriitoare. Aceasta a menționat că a fost nevoită să predea în mai multe instituții de învățământ și să lucreze chiar și în weekend.

Doina Ruști nu a renunțat niciodată la pasiunea pentru scris, iar după 30 de cărți publicate, printre care și Dicționarul de Simboluri în opera lui Eliade, a reușit să își găsească o stabilitate socială.

„Aveam foarte multe joburi încă din 99. Mă angajasem și la Universitatea Media, aveam cursuri sâmbătă și duminică la Litere, la cursurile de reconversie profesională, pentru că erau sâmbătă și duminică. Aveam în curs de literatură universală la Liceul Neculce. Dicționarul de simboluri în opera lui Eliade a avut un asemenea succes, încât m-a încurajat. Am am scris vreo 30 de cărți care m-au scos din din mizerie. Atunci am reușit să-mi cumpăr cămăruța aia de acolo, care era cu chirie de la Universitate.

Deci, cu banii luați pe primele cărți publicate la Humanitas, de astea școlare. am început să să-mi revin scriind. Deci lucrul ăsta era prioritar pentru mine, să-mi fac rost de capital. Și mi-am făcut până la urmă un capital. Am reușit să îmi fac o casă, să mă stabilizez social, ca să zic așa.”, a declarat Doina Ruști.