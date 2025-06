Avocata Maria Vasii susține că se pregătește o NOUĂ pandemie de coronavirus: „Mor cu miile în India, iar în China este din nou o mare problemă”

Avocata Maria Vasii a susținut luni seară, la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, că anul acesta, în luna octombrie, se pregătește o nouă pandemie de coronavirus și a explicat cum încearcă, prin toate metodele legale, să nu se mai repete acțiunile din trecut.

„În martie 2020… știam cu toții că omenirea este confruntată cu un val pandemic foarte grav. Intrase groaza în oameni, n instituții, omenirea era dată peste cap și la finalul anului 2022 respiram ușurați că, într-adevăr, omenirea a reușit să scape de acest val pandemic. În 2023… era pregătit un nou val de pandemie. Știu din surse oficiale și credibile că această nouă pandemie a fost stopată tocmai de nedumerirea autorităților, constând în aceea că oamenii nu mai erau ușor de îngrozit cu noul val, ba, dimpotrivă, se așteptau la proteste masive în stradă. Și, de aceea, probabil că, așa cum am fi studiați într-un laborator, au fost create pârghiile de a controla reacțiile oamenilor și de a găsi momentul prielnic pentru acel nou val de pandemie. Nu știu dacă este adevărat sau nu, dar am înțeles că inclusiv depunerea de către noi a unei plângeri la Curtea Penală Internațională, în vara anului 2023, a contribuit la stoparea acestui nou val de pandemie.

De ce? Pentru că prin argumente juridice și prin dovezi am arătat că pandemia, de fapt, era un mecanism de a produce bani, de a colecta bani, de a îmbogăți pe câțiva olighiafi, mai ales din industria farma și ,astfel, cei care au testat pandemia au avut probabil îngrijorarea că mecanismul lor, totuși, va ieși la suprafață și că vor exista procurori curajoși care vor informa opinia publică despre ce a fost în spatele pandemiei. Anchetele au stat la sertar, cele mai multe cazuri, ele au fost controlate. Probabil că, de aceea, în prezent se pregătește acest nou val de pandemie.

Eu am încredere că acei procurori care încă nu am închis anchetele și mă refer în principal la cei de la Curtea Penală Internațională, mă refer la procurorii care instrumentează în câteva țări ai Uniunii Europene cazuri de corupție și cazuri de spălare a banilor legate de pandemie, vor ieși acum mai agresiv cu anchetele lor, astfel încât și această nouă pandemie, pregătită pentru luna octombrie a acestui an va fi înlăturată. Cunosc din surse sigure că există deja în mai multe țări probleme serioase cu acest nou coronavirus. Am înțeles că mor cu miile în India, am înțeles că în China este din nou o mare problemă. Așadar, trebuie să fim mai mult decât vigilenți, mai mult decât activi, astfel încât în România să nu asistăm din nou la acea perioadă de teroare în care din nou să fim ținuți în casă și îngroziți, cu toate măsurile specifice pe care le-am trăit în primul val de pandemie”, a precizat avocata Maria Vasii.