Disciplinele care au reprezentat „mărul discordiei” din planurile-cadru revin în trunchiul comun. Istoria și Geografia rămân obligatorii

Disciplinele „Geografie” și „Istorie” vor rămâne în trunchiul comun pentru elevii claselor IX-XII, indiferent de profil și specializare, potrivit proiectului cu planurile-cadru pentru liceu, document pus în consultare publică, luni, 16 iunie, de către Ministerul Educației. Documentul conține propunerile numărului de ore la fiecare disciplină și specializare de liceu și pe baza acestuia se stabilesc orarele elevilor.

Raportul rezultat după dezbaterea planurilor-cadru din învăţământul liceal şi varianta finală a acestora au fost publicate de Ministerul Educaţiei.

Ministrul Daniel David a afirmat, luni, că, la nivel liceal, sunt conținuturi și manuale depășite de vremuri, planuri-cadru care nu se înscriu în logica curriculară modernă, iar metodele de predare nu au mai fost îmbogățite semnificativ cu noile evoluții tehnologice și didactice în domeniu.

Elevii claselor IX-XII vor avea incluse în trunchiul comun disciplinele Istorie și Geografie

Inițial, varianta pusă în consultare publică pe 31 ianuarie prevedea că Istoria și Geografia sunt eliminate din trunchiul comun, la clasele a XI-a și a XII-a, pentru elevii de la uman, real și tehnologic.

„Pentru învățământul liceal, trunchiul comun (TC) se constituie din discipline/domenii de studiu/module de pregătire obligatorii tuturor elevilor, indiferent de filieră, profil și specializare/calificare profesională, astfel: un număr de 15 discipline la fiecare dintre clasele a IX-a și a X-a, cu buget cumulat săptămânal de 19 ore la clasa a IX-a și de 20 de ore la clasa a X-a, respectiv dintr-un număr de 12 discipline la clasa a XI-a și 11 discipline la clasa a XII-a, cu buget cumulat săptămânal de 14 ore la clasa a XI-a și de 13 ore la clasa a XII-a.

Majoritatea disciplinelor din TC sunt în corespondență cu probe ale examenului național de bacalaureat (obligatorii/la alegere). Trunchiul comun asigură, în principal, dezvoltarea culturii generale, contribuie la formarea competențelor-cheie și susține alfabetizarea funcțională, fiind în relație directă cu profilul de formare al absolventului, acoperind toate ariile curriculare, cel puțin în clasele a IX-a și a X-a”, sunt informațiile edupedu.ro.

„Avem la nivel liceal conţinuturi şi manuale depăşite de vremuri”

Oficiali ai Ministerului Educației au vorbit despre necesitatea păstrării unui echilibru între discipline pentru a asigura formarea eficientă a celor opt competenţe cheie, accentuate raţional în funcţie de filieră/profil/specializare.

”Pun astăzi, 16 iunie, în transparenţă instituţională raportul rezultat ca urmare a dezbaterilor planurilor-cadru din învăţământul liceal, precum şi varianta finală a acestora. În acelaşi timp, pun în consultare publică proiectul planului-cadru pentru învăţământul liceal, ce va reprezenta fundamentul de la care se va pleca în pilotarea acestuia în şcolile-pilot.

Aşteptăm sugestii în această perioadă de consultare la adresa [email protected], până în data de 26 iunie. Aşa cum ştiţi, acest demers nu mai poate fi amânat. Avem la nivel liceal conţinuturi şi manuale depăşite de vremuri, planuri-cadru care nu se înscriu în logica curriculară modernă, iar metodele de predare nu au mai fost îmbogăţite semnificativ cu noile evoluţii tehnologice şi didactice în domeniu”, se arată în mesajul transmis de Daniel David.

Care sunt competenţele cheie

Cele opt competenţe cheie sunt: competenţe de limbă/comunicare (alfabetizare); competenţe multilingvistice; competenţe STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică); competenţe digitale; competenţe de viaţă (personale/sociale/de a învăţa să învăţăm); competenţe civice; competenţe antreprenoriale; competenţe de expresie şi sensibilitate culturală.

Absolvenţii trebuie să se poată integra eficient pe piaţa muncii (nivelul 3 de calificare după clasa a XI-a, respectiv nivelul 4 după absolvirea liceului) şi/sau să-şi continue studiile la nivel postliceal şi/sau universitar.

Formarea de resursă umană trebuie să se facă în contextul asimilării eficiente a competenţelor, dar şi al accentuării înţelegerii modalităţii de generare ştiinţifică a cunoştinţelor declarative şi procedurale şi a valorilor cuprinse în acestea – lucru considerat până acum esenţial mai ales pentru învăţământul superior, pentru a-şi dezvolta competenţele prin învăţare pe tot parcursul vieţii şi ca antidot la pseudoştiinţă/pseudocunoaştere, a precizat ministrul.

Schimbări faţă de planurile-cadru actuale

Filiera teoretică – Profilul real, specializarea matematică-informatică

Matematica, Informatica şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor au fiecare câte o oră în plus, pe parcursul ciclului liceal. Celelalte discipline rămân cu acelaşi număr de ore, au ore în plus sau se descentralizează pe parcursul ciclului liceal. Disciplinele pot dobândi ore în plus din curriculum de specialitate flexibil şi/sau din curriculumul la decizia elevului din oferta şcolii (CDEOŞ).

Profilul real – specializarea ştiinţe ale naturii

Fizica rămâne cu acelaşi număr de ore, iar chimia şi biologia au fiecare o oră în plus în fiecare an, ajungând astfel la nivelul fizicii şi matematicii. Celelalte discipline rămân cu acelaşi număr de ore, au ore în plus sau se descentralizează şi pot fi completate cu ore din curriculum de specialitate flexibil şi/sau din CDEOŞ, pe parcursul ciclului liceal.

Profilul umanist – specializarea ştiinţe sociale

Disciplina socio-umană, limba şi literatura română şi limba modernă I au fiecare două ore în plus, pe parcursul ciclului liceal. Celelalte discipline rămân cu acelaşi număr de ore, au ore în plus sau se descentralizează pe parcursul ciclului liceal. Disciplinele pot dobândi ore în plus din curriculum de specialitate flexibil şi/sau din CDEOŞ.

Profilul umanist – specializarea filologie

Limba şi literatura română şi limba modernă I au fiecare câte două ore în plus, pe parcursul ciclului liceal. Celelalte discipline rămân cu acelaşi număr de ore, au ore în plus sau se descentralizează pe parcursul ciclului liceal. Disciplinele pot dobândi ore în plus din curriculum de specialitate flexibil şi/sau din CDEOŞ.

