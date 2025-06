Absolvenții de clasa a VIII-a au susținut, luni, prima probă de la Evaluarea Naţională, unde le-au fost testate cunoștințele la Limba şi literatura română. Examenul a început la ora 09:00, iar elevii au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Subiectele la proba scrisă de la Limba și literatura română au avut două texte suport. Primul text a fost din Radu Tudoran – „Toate pânzele sus”, iar cel de-al doilea din Emil Racoviță – „Spre Polul Sud”. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al II-lea, absolvenții de clasa a VIII-a au avut o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare dintr-o excursie.

La finalul probei, tinerii au ieșit bucuroși din sala de examen. Mulți dintre ei au spus că subiectele au fost ușoare și că nu-și fac griji în privința notei.

Unul dintre elevi a spus că se așteaptă la o notă de peste 8,50 la Limba română.

„Subiectele au fost destul de ușoare. Totul a fost doar și doar să înțelegi textul, subiectul. Am avut o compunere liberă în care trebuia să vorbim despre o întâmplare dintr-o excursie, de 150 de cuvinte. A fost abordabil. Mult mai bine decât la simulare. Mă aștept la peste 8,50. La matematică nu am emoții. Mai departe, aș vrea să merg la științe sociale, științe ale naturii sau filologie”, a spus acesta.

Mulții dintre elevii care au susținut examenul de la Evaluarea Națională speră la o notă peste nouă.

„A fost foarte ușor. Mă gândeam că o să ne dea text liric, pentru că așa a fost și în prima etapă, dar a fost foarte ușor. Ne-a dat compunere liberă. Am făcut un text despre o excursie, ceva standard. Subiectele au fost foarte ușoare. Toată lumea ar trebui să ia peste cinci. Eu aș vrea un 9,50. La matematică nu am emoții. Sunt mai bine pregătită decât la română. Apoi, aș vrea să merg la un liceu cu profil de matematică-informatică”, a spus o absolventă de clasa a VIII-a.

„Mi s-au părut foarte simple. Am fost foarte fericită când am văzut subiectele și că la subiectul al doilea ne-a dat narativ. Și textele au fost simple. La compunere am avut de expus o experiență dintr-o excursie și a fost destul de simplu. Mă aștept la un 9. La matematică am emoții mai mari. După, aș vrea să merg la filologie”, a spus un alt elev.