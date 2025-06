Elevii care vor intra la liceu din anul școlar viitor vor avea un program ca-n afară.

După 20 ani de așteptare, Ministerul Educației a publicat planurile cadru. Liceele au de ales între a inova, cu un orar plin de materii, sau a schimba ușor direcția cu mai multe opționale.

Elevii vor avea ore în plus

Indiferent de profil, gramatica, istoria și geografia vor avea ore în plus la liceu. Liceenii vor putea opta între cursuri de robotică, dezbatere, comunicare, matematică financiară, limbi clasice sau inteligență artificială. Marian Staș, expert în educație, a declarat pentru Observator News:

„Nu trebuie să facă tot într-o unitate de timp, și chimie, și fizică, și biologie. Așa ceva ca la noi nu există la nimeni”.

Varianta standard presupune ore în plus pentru toate specializările, iar în curriculumul opționalelor, elevii vor avea de ales în proporție de 10-15%. Exemplu de trunchiul comun: Elevii de la profil mate-info vor avea ore în plus la Matematică și Informatică, dar cu o oră mai puțin la Limba străină 2.

Liceenii de la socio-uman nu scapă de matematică

La științele naturii, vor avea o oră în plus de biologie și una de chimie. La științe sociale, elevii vor avea o oră în plus de filosofie și de matematică aplicată în ultimii doi ani de liceu, iar la profil Filologie, vor studia o oră în plus de limbă străină, de limbă română și încă una la Științe integrate, adică Robotica.

Formarea profesorilor începe de anul viitor, însă sunt necesare noi manuale. Profesorii sunt dezamăgiți de programa școlară și de nivelul de dificultate scăzut de la Bacalaureat. Primii elevi care vor experimenta schimbarea vor fi cei care vor începe clasa a IX-a, de la toamnă.

Sursa Foto: Shutterstock

