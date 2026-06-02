Un ucrainean a vrut să fugă de război în România, dar a dat peste un urs care l-a ținut captiv într-un copac

Un bărbat din Kiev a vrut să fugă de război în România, însă ce avea să urmeze pentru el întrece orice imaginație. Ucraineanul a nimerit în munți peste o ursoaică, iar de frica animalului s-a urcat într-un copac.

El a căutat să treacă ilegal frontiera cu România, alegând un traseu montan care ocolea punctele unde sunt grăniceri.

Ce i-au făcut grănicerii

Mergând noaptea prin pădure, bărbatul s-a întâlnit cu o ursoaică. De frică să nu fie atacat de animalul sălbatic, ucraineanul s-a urcat într-un copac și de acolo a solicitat ajutor. La fața locului au intervenit rapid polițiștii de frontieră din cadrul Detașamentului Mukacevo.

Până la sosirea echipajelor, ursoaica părăsise zona, dar kieveanul era tot în copac. El a fost coborât în siguranță și transportat la sediul unității de frontieră.

Pe numele său a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei.

Mii de ucraineni iau cu asalt Munții Maramureșului

De când a început războiul, mii de ucraineni au încercat să intre în România prin zone greu accesibile de la frontiera de nord. Zona vizată este Munții Maramureșului și de-a lungul râului Tisa.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, peste 5.400 de cetățeni ucraineni au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera în primele șapte luni ale anului 2025. De asemenea, de la debutul conflictului, aproximativ 30.000 de ucraineni au fost identificați la frontiera de nord a României. Majoritatea au solicitat, ulterior, o formă de protecție.

Autoritățile române au atras în repetate rânduri atenția asupra riscurilor asociate traversării ilegale a frontierei prin zone montane. În ultimii ani au fost organizate numeroase operațiuni de salvare a unor cetățeni ucraineni. Aceștia au fost surprinși de condițiile meteo severe, epuizare sau accidente produse pe traseele montane de la graniță.

De altfel, salvamontiștii și polițiștii de frontieră din Maramureș au intervenit în numeroase operațiuni de căutare și salvare a unor cetățeni ucraineni surprinși de condițiile meteo nefavorabile sau epuizați după mai multe zile petrecute pe traseele montane.

