Prima pagină » Actualitate » Un ucrainean a vrut să fugă de război în România, dar a dat peste un urs care l-a ținut captiv într-un copac

Un ucrainean a vrut să fugă de război în România, dar a dat peste un urs care l-a ținut captiv într-un copac

Un ucrainean a vrut să fugă de război în România, dar a dat peste un urs care l-a ținut captiv într-un copac
Un ucrainean a vrut să fugă de război în România / foto ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un bărbat din Kiev a vrut să fugă de război în România, însă ce avea să urmeze pentru el întrece orice imaginație. Ucraineanul a nimerit în munți peste o ursoaică, iar de frica animalului s-a urcat într-un copac.

El a căutat să treacă ilegal frontiera cu România, alegând un traseu montan care ocolea punctele unde sunt grăniceri.

Ce i-au făcut grănicerii

Mergând noaptea prin pădure, bărbatul s-a întâlnit cu o ursoaică. De frică să nu fie atacat de animalul sălbatic, ucraineanul s-a urcat într-un copac și de acolo a solicitat ajutor. La fața locului au intervenit rapid polițiștii de frontieră din cadrul Detașamentului Mukacevo.

Până la sosirea echipajelor, ursoaica părăsise zona, dar kieveanul era tot în copac. El a fost coborât în siguranță și transportat la sediul unității de frontieră.

Pe numele său a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei.

Mii de ucraineni iau cu asalt Munții Maramureșului

De când a început războiul, mii de ucraineni au încercat să intre în România prin zone greu accesibile de la frontiera de nord. Zona vizată este Munții Maramureșului și de-a lungul râului Tisa.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, peste 5.400 de cetățeni ucraineni au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera în primele șapte luni ale anului 2025. De asemenea, de la debutul conflictului, aproximativ 30.000 de ucraineni au fost identificați la frontiera de nord a României. Majoritatea au solicitat, ulterior, o formă de protecție.

Autoritățile române au atras în repetate rânduri atenția asupra riscurilor asociate traversării ilegale a frontierei prin zone montane. În ultimii ani au fost organizate numeroase operațiuni de salvare a unor cetățeni ucraineni. Aceștia au fost surprinși de condițiile meteo severe, epuizare sau accidente produse pe traseele montane de la graniță.

De altfel, salvamontiștii și polițiștii de frontieră din Maramureș au intervenit în numeroase operațiuni de căutare și salvare a unor cetățeni ucraineni surprinși de condițiile meteo nefavorabile sau epuizați după mai multe zile petrecute pe traseele montane.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”

Sterilizarea ursoaicelor, noua măsură propusă de un primar din România. Care este motivul

Câți urși pot fi împușcați sau vânați în Gorj. Ce arată planul la nivel național

O femeie a fost omorâtă de urs în Bistrița-Năsăud. Se cere intervenția Ministerului Mediului. Cum s-a petrecut tragedia

Mesaje Ro-Alert în Harghita. Au fost semnalați urși în mai multe localități

A fost emis mesaj Ro-Alert în Piatra Neamț, după ce a fost semnalat un urs

Primarii pot împuşca urşii care atacă oamenii şi gospodăriile. Deputaţii au aprobat textul de lege

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
09:30
Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
ECONOMIE Dezastru la Complexul Energetic Oltenia. Compania raportează pierderi financiare istorice pentru 2025
08:59
Dezastru la Complexul Energetic Oltenia. Compania raportează pierderi financiare istorice pentru 2025
JUSTIȚIE Fost polițist, acum patron de restaurant, a fost trimis după gratii după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
08:52
Fost polițist, acum patron de restaurant, a fost trimis după gratii după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
INEDIT Crescut în Spania, inginerul Andrei își aduce prietenii străini să viziteze România. „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
08:44
Crescut în Spania, inginerul Andrei își aduce prietenii străini să viziteze România. „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
EVENIMENT Un polițist a fost înjughiat mortal de propriul fiu. Crima s-a petrecut chiar în centrul orașului Piatra Neamț
08:20
Un polițist a fost înjughiat mortal de propriul fiu. Crima s-a petrecut chiar în centrul orașului Piatra Neamț
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.559. Rusia a lovit Kievul cu rachete și drone. Explozii și o coloană mare de fum în oraș
08:12
Război în Ucraina, ziua 1.559. Rusia a lovit Kievul cu rachete și drone. Explozii și o coloană mare de fum în oraș
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cel mai mare accelerator de particule din lume a făcut o descoperire care ar putea revoluționa fizica
RĂZBOI Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
09:47
Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
FLASH NEWS Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
09:12
Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
APĂRARE Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei
08:44
Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei
FOTO Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani
08:37
Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani
BANI Cât te costă să organizezi un botez cu 75 de invitați în 2026. Care sunt cheltuielile ascunse și la ce sumă finală ajungi?
08:20
Cât te costă să organizezi un botez cu 75 de invitați în 2026. Care sunt cheltuielile ascunse și la ce sumă finală ajungi?
DESCOPERIRI Misterul râului biblic din Grădina Edenului, vechi de milioane de ani, elucidat după o descoperire geologică spectaculoasă
08:11
Misterul râului biblic din Grădina Edenului, vechi de milioane de ani, elucidat după o descoperire geologică spectaculoasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe