Un tren de călători a spulberat un autoturism pe trecerea de cale ferată din Oradea. Pasagerii n-au avut nici o șansă. Două persoane au murit, duminică seară, în urma evenimentului produs în cartierul Episcopia din Oradea, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Santăului.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Bihor, accidentul a fost semnalat prin apel la 112, la ora 18.36, iar la fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Rutier Bihor – Biroul Drumuri Naționale și Europene, publică ebihoreanul.ro.

Împrejurări neelucidate

„Din primele investigații efectuate de polițiști, la fața locului, s-a constatat că un tren de călători, care circula pe relația Satu Mare – Oradea, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi acroșat un autoturism aflat în traversarea trecerii la nivel cu calea ferată”, au transmis reprezentanții Poliției Bihor.

Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crişana, locotenent-colonel Camelia Roșca, la intervenție au fost mobilizate patru echipaje de pompieri militari bihoreni, cu trei autospeciale – dintre care două de descarcerare grea – o ambulanță SMURD tip B2 și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

Din păcate, pentru ocupanții autoturismului nu s-a mai putut face nimic, conform Bihoreanul.

„Cele două victime (un bărbat și o femeie), rămase captive între fiarele contorsionate ale autoturismului, prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora”, a transmis lt. col. Camelia Roșca.

Comunicatul CFR

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că circulația feroviară este complet întreruptă pe intervalul Biharia – Episcopia Bihor, după accidentul în care un autoturism a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit CFR, trenul implicat a rămas în gabaritul liniei, blocând circulația pe sectorul cu linie simplă.

Sunt afectate, deocamdată, trenurile 10572, 12531 și 4336. Reluarea traficului feroviar va fi posibilă după finalizarea cercetărilor și acordul autorităților competente.

