O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
Circulația metroului a fost dată peste cap pe Magistrala 3 (M3), miercuri după-amiază, după ce o persoană a căzut pe șine în stația de metrou Păcii, Reprezentanții Metrorex au anunțat că, în acest caz, investighează o posibilă tentativă de suicid.

„Astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în stația de metrou Păcii, firul 2, în direcția Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații. Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate. Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri”, a anunţat, miercuri, Metrorex, prin intermediul unui comunicat.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii oficiale despre victimă. Ulterior, în jurul orei 15:46, circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale.

