Circulația metroului a fost dată peste cap pe Magistrala 3 (M3), miercuri după-amiază, după ce o persoană a căzut pe șine în stația de metrou Păcii, Reprezentanții Metrorex au anunțat că, în acest caz, investighează o posibilă tentativă de suicid.

„Astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în stația de metrou Păcii, firul 2, în direcția Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații. Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate. Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri”, a anunţat, miercuri, Metrorex, prin intermediul unui comunicat.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii oficiale despre victimă. Ulterior, în jurul orei 15:46, circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale.

Autorul mai recomandă…

Panică printre călători la metrou. Un vagon s-a umplut de fum

Haos la metrou miercuri dimineață. Un tren a rămas blocat în stație pe Magistrala 2

Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”

Incident cu repetiție la Metrou. O garnitură nouă a lovit o instalație de stingere în stația “Anghel Saligny”. Trenul era în probe pe Magistrala 3. Ce ar fi cauzat impactul și cât de grav a fost