Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu

01 oct. 2025, 07:45, Economic
Un nepalez a dezvăluit într-un interviu cât câștigă lunar în România și cât trimite acasă, din întregul său venit lunar. 

În plus, a spus cât i-ar lua să își facă o casă la el în țară, cu banii câștigați în România.

-Ai învățat într-o lună jumate. Salariul e bun?

Imigrant: -E ok?

-Cât?

Imigrant: -Asta e secret.

-Ah, nu se spune? Eu știu cât e salariul. E 4000 lei.

Imigrant:-Așa și așa.

-Ei îți plătesc ție și când te duci acasă, în vacanță, și te întorci ?

Imigrant: -Da

-Îți plătesc avionul.

Imigrant: -Da.

-Cazare, mâncare, totul inclus.

Imigrant: -Da.

-Și când pleci în vacanță, îți asigură și vacanța.

Imigrant: -Da, odată pe an.

-Și câți bani trimiți tu acasă?

Imigrant: -4.000 de lei.

-Toți banii? Și tu aici nu cheltui nimic?

Imigrant: -Nu.

-Tu fumezi?

Imigrant: -Nu.

-Și bei alcool?

Imigrant: -Da, mai puțin.

-Și cum faci, de unde bani să cheltui?

Imigrant: -Avem, dar e puțin.

-Aveți inclus.. Și tu din 4.000 lei, câți trimiți acasă?

Imigrant: -3 jumate?

-3.500 de lei! Tu în cât timp o să-ți faci casă la tine în țară cu banii ăștia?

Imigrant: -Într-un an și jumătate.

Reacțiile internauților

Internauții l-au felicitat pe imigrant pentru munca depusă.

  • „Bravooo lui om harnic”

Alți internauți s-au plâns, emițând fie păreri discriminatorii. Un internaut român a spus că are un salariu mult mai mic, de circa 400 de euro (2000 lei), asta în timp ce muncitorul nepalez are 800 de euro:

  • „de unde primesc.de la noi cei care plătim taxe în Romania”
  • „eu câștig 400 euro BRAVO ”

Un alt internaut spune că în situația muncitorului nepalez au fost la fel și românii, în anul 2001, înainte de aderarea la Uniunea European. El precizează că majoritatea românilor plecați la muncă în Italia își puteau ridica locuințe cu banii strânși timp de doi ani:

  • „exact asa eram noi in 2001 in italia..si tot asa , cu banii de pe 2 ani am facut casa..dar s-au dus vremurile alea”

SURSA FOTO: TikTok @ mihailmarius

