Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”

Un cetățean nepalez, venit să muncească în România, a recunoscut ce salariu primește în țara noastră, de fapt.

„Salut, bună seara! Ce faceți voi? Eu cred că bine. Noi… nu bine, că astăzi a fost vineri, mâine e sâmbătă. Pentru voi… sâmbăta și duminica e foarte bine, pentru noi nu e bine, că mâine iar mă duc la muncă. Dacă nu mă duc la muncă, banii ioc… nu mai pot să mănânc nimic, fără bani, nimeni nu dă mâncare, știi? Trebuie să muncești”, spune un muncitor nepalez într-o postare postată pe Facebook.

În videoclipul postat de aceștia se specifică faptul că muncesc cel puțin 8 ore/zi pentru suma de 4.000 de lei, plus cazare, mâncare și transport inclus

SURSA FOTO – Facebook @ Lucian Popa

