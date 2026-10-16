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Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia

Elena Popescu
Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
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Brandul Praktiker dispare de pe piața din Grecia, după 35 de ani de prezență, iar locul său este luat de Dedeman, compania românească deținută de frații Pavăl.

În perioada următoare, toate cele 17 unități ale lanțului vor trece printr-un amplu proces de rebranding și modernizare, potrivit publicației grecești moneyreview.gr, citată de Rador.

După mai bine de trei decenii în care numele Praktiker a fost prezent pe piața elenă, cunoscutul lanț de magazine de bricolaj intră într-o nouă etapă. Compania românească Dedeman își extinde identitatea comercială în Grecia, înlocuind treptat vechile inscripții Praktiker cu propriul brand.

Schimbarea vine la aproximativ un an după ce Praktiker Hellas a intrat sub controlul Paval Holding, grupul de investiții românesc care deține Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România.

Primul magazin care trece prin procesul de rebranding este cel din Tavros

Primul magazin care trece prin procesul de rebranding este cel din Tavros, considerat unitatea reprezentativă a rețelei Praktiker Hellas. Procesul va continua în celelalte 16 magazine ale lanțului, astfel încât întreaga rețea să funcționeze sub brandul Dedeman.

Practicile urmate de Paval Holdings în cadrul companiei românești Dedeman sunt adaptate la realitatea greacă, iar planul include și introducerea în magazinele din Grecia a produselor cu marcă proprie, fabricate la fabricile Dedeman din România.

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