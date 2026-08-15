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Frații „Dedeman” au cumpărat un resort de lux în Alpi. Ce le este interzis cu desăvârșire să construiască acolo, conform unei clauze bizare

Frații „Dedeman” au cumpărat un resort de lux în Alpi. Ce le este interzis cu desăvârșire să construiască acolo, conform unei clauze bizare
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Frații Pavăl, patronii milionari ai concernului Dedeman, pregătesc o mutare spectaculoasă în Alpi. După ce au intrat în posesia celebrului Waldhaus Flims, resortul de cinci stele din Elveția, Dragoș și Adrian Pavăl vor să se extindă și pe terenul de lângă hotel. Vechea arenă de curling ar urma să dispară, iar în locul ei sunt pregătite noi spații de cazare și chiar posibilitatea unor apartamente administrate. Numai că actele proprietății ascund și o clauză mai puțin obișnuită, care le interzice să construiască un bordel.

După ce au construit în România un adevărat imperiu în jurul Dedeman, frații Dragoș și Adrian Pavăl au început să-și mute o parte din avere peste granițe.

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Au intrat în retailul din Grecia, au pus mâna pe proprietăți hoteliere spectaculoase în Italia, iar acum par hotărâți să joace și mai tare pe terenul preferat al milionarilor: turismul de lux din Elveția.

În Alpi, planurile lor depășesc deja simpla renovare a celebrului hotel Waldhaus Flims. Frații Pavăl pregătesc o extindere serioasă a resortului, cu teren nou, spații de cazare și posibilitatea unor apartamente administrate în regim hotelier. Iar actele investiției ascund și câteva surprize greu de ignorat.

Miza nu este deloc mică, vorbim despre 6.582 de metri pătrați, pentru care prețul stabilit a fost de 4 milioane de franci elvețieni.

sursa foto: Booking.com

Documentele oficiale arată că actuala arenă ar urma să fie demolată, iar terenul folosit pentru extinderea capacității de cazare a Waldhaus.

Nu există încă public un proiect final cu numărul exact de camere sau clădiri, dar direcția este limpede. Regulile zonei permit camere și suite, dar și apartamente administrate în regim hotelier, destinate închirierii turiștilor.

Contractul ia în calcul explicit situația în care asemenea unități ar putea fi și vândute. Potrivit documentelor, dacă se va ajunge aici, compania fraților Pavăl trebuie să direcționeze 20% din profitul realizat către investițiile în complexul Waldhaus, până când fondul respectiv ar ajunge la 3 milioane de franci elvețieni.

Una peste alta, cei doi miliardari români pregătesc în Alpi ceva considerabil mai mare decât o simplă renovare a unui hotel.

Clauza bizară moștenită de frații Pavăl

Printre toate prevederile despre milioane, construcții și apartamente apare însă o adevărată ciudățenie.

Extrasul de carte funciară păstrează o servitute instituită încă din 2016, valabilă până la 31 decembrie 2026.

Unde este specificat, negru pe alb, ca sarcină: „Interdicția desfășurării/exploatării de hoteluri, spa-uri, saloane de beauty sau de coafură, de activități cu caracter sexual ori de tip bordel, saloane de masaj sau activități similare, termen până la: 31.12.2026.”

Clauza nu are însă legătură cu familia Pavăl și nici nu există indicii că pe teren ar fi funcționat vreodată un asemenea stabiliment. Este o interdicție veche, rămasă din perioada în care proprietățile din jurul Waldhaus aveau alți proprietari. Și ca să nu concureze, cel mai probabil, cu serviciile de spa și masaj ale celebrului hotel.

Interdicția expiră fix înainte de marea mutare

Clauza expiră la 31 decembrie 2026, în timp ce arena de curling ar urma să fie eliberată în primăvara lui 2027, după mutarea activității sportive.

Abia atunci terenul poate intra cu adevărat în noua etapă, iar cei doi milionari români se vor putea extinde cu hotelul, așa cum și-au propus.

Comuna Flims și-a luat însă și măsuri de siguranță după ce a semnat cu milionarii români. Are un ”drept de preempțiune” pentru 25 de ani, iar parcela trebuie să rămână legată de activitatea hotelieră.

În plus, cele 4 milioane de franci nu par să fie neapărat costul final. Compania fraților Pavăl mai trebuie să rezolve separat și o despăgubire către Tinoph AG, pentru lucrările pregătitoare realizate în trecut pentru un alt proiect de pe același teren. Suma nu se știe însă.

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