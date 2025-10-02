Prima pagină » Economic » Finanțe » Bănci/Fintech » Tranzacția anului. Banca Transilvania iese la shopping în Republica Moldova și țintește poziția de LIDER regional

02 oct. 2025, 12:52, Bănci/Fintech
Liderul pieței bancare românești, Banca Transilvania finalizează o achiziție majoră la Chișinău. Astfel, Victoriabank, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest, liderul pietei de microfinanțare din Republica Moldova.

Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania și una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, a finalizat achiziția Microinvest.

Achiziția va crește prezența regională a Grupului BT

Potrivit BT, achiziția marchează începutul construirii unui ecosistem financiar în jurul Victoriabank și și-a propus să contribuie la creșterea prezenței regionale a Grupului Banca Transilvania.

Acordul fusese semnat în aprilie 2025, acum părțile în tranzacție primind și acordul autorităților de reglementare, scrie Profit.ro.

Filiala de la Chișinău a Băncii Transilvania a preluat liderul pieței de microfinanțare de peste Prut

Noua achiziție va contribui la creșterea Victoriabank, a 3-a bancă din Basarabia, prin direcții precum: diversificarea ofertei, creșterea numărului de clienti noi și expertiza în microfinanțare.

Cum să îți recuperezi banii plătiți cu cardul pe concediul eșuat. Cum poate banca să îți returneze suma

Microinvest este cea mai mare companie de creditare non-bancară din Republica Moldova, cu o cotă de piață puternică. Deține în portofoliu 46.000 de clienți, atât persoane juridice, cât și persoane fizice, aproape 400 de angajați și 17 sucursale. Instituția financiară este specializată în finanțarea de IMM-uri, agribusiness-uri, alături de planurile personale ale clienților săi.

Noua entitate își va păstra autonomia operațională

Este singura companie financiară din Republica Moldova care a obținut certificarea GOLD pentru protecția clienților, confirmând standardele ridicate în relația cu aceștia.

„Microinvest își va păstra modelul de business și de guvernanță corporativă, precum și autonomia operațională, continuând să funcționeze ca entitate independentă”, se spune în comunicarea Băncii Transilvania către Bursa de Valori București.

Banca Transilvania este listată la cota BVB încă de la sfârșitul secolului trecut, unde, la ultimul preț de închidere, de 28,20 lei/acțiune, are o capitalizare de piață de 30,75 miliarde lei (6,04 miliarde euro).

