CEC Bank, banca de stat cu rating junk, a început să își vândă sediile. Preţul de pornire cumulat depăşeşte 1 milion de euro. Potrivit fostului premier Florin Cîțu, finanțist de profesie, banca deținută de stat, pe care autoritățile vor să o privatizeze, este listată la categoria junk din cauza slabei performanțe și înghite sume nejustificat de mari.

CEC Bank a scos la vânzare, prin licitaţie, două foste sucursale din Bucureşti şi Târgovişte, dar şi un spaţiu din Vaslui, care aparţin băncii, anunțul fiind disponibil pe azitis.com, principala platformă de licitaţii pentru active în distress. Cumulat, preţul de pornire pentru cele 3 locaţii depăşeşte 1 milion de euro.

Prețul de pornire al sediului din București este de 980.000 euro

azitis.com, principala platformă de licitaţii pentru active în distress, listează cele două foste sucursale CEC Bank din Bucureşti şi Târgovişte, dar şi un spaţiu din Vaslui, care aparţine băncii. Imobilul din capitală se află în sectorul 1 și este compus dintr-o clădire multifuncţională şi teren (foto). Se poate licita începând cu 9 decembrie 2025. Preţul porneşte de la 980.000 de euro, anunţă platforma.

Fosta sucursală CEC din Târgovişte are 76 metri pătraţi construiţi şi teren de 22,74 metri pătraţi. Se scoate la licitaţie în 9 decembrie 2025, cu preţul de pornire de 26.700 euro. De asemenea, banca de stat mai vinde şi un imobil în Vaslui, în cadrul aceleiaşi sesiuni de licitaţii, cu un preţ de pornire de 21.750 de euro.

“Ne aşteptăm ca activul din Bucureşti să genereze interes pentru investitori, datorită faptului că se poate transforma uşor în clinică medicală, birouri sau spaţiu rezidenţial. Şi imobilul din Târgovişte se poate reconverti în spaţiu comercial, cu investiţii minime, deci ne aşteptăm la o sesiune de licitaţie dinamică şi aici. De altfel, istoricul tranzacţiilor noastre ne arată că oraşele medii şi mici din România atrag investiţii de zeci de milioane de euro anual iar activele imobiliare formate din clădiri şi terenuri sunt cele mai căutate”, completează Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Cîțu: Noi suntem mândri de o bancă junk și am mai băgat un miliard acum

În luna iulie, invitat în studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a avertizat cu privire la riscul de colaps al sistemului bancar românesc. Astfel, fostul premier a menționat CEC Bank ca o instituție în care statul pompează bani mulți, în ciuda performanței slabe.

„Statul român nu are competențe să administreze active financiare. Adică se împrumută la 6,6. Știți ce rating are CEC-ul? Junk. Deci banca statului pe care noi nu vrem să o privatizăm are rating junk. Dar noi suntem mândri de ea și am mai băgat un miliard acum. Deci nu avem bani, suntem morți. Am mai băgat un miliard în CEC și un miliard în Exim Bank. Dar noi avem bani, nu avem probleme”, afirma Cîțu în acel podcast ( afirma Cîțu în acel podcast ( Detalii AICI ).

