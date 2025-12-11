Prima pagină » Știri externe » Germania vrea să pună mâna pe șefia celei mai importante bănci europene. Jocul pentru influențarea politicii monetare a UE

Germania vrea să pună mâna pe șefia celei mai importante bănci europene. Jocul pentru influențarea politicii monetare a UE

11 dec. 2025, 05:30, Știri externe
Germania vrea să pună mâna pe șefia celei mai importante bănci europene. Jocul pentru influențarea politicii monetare a UE

Berlinul este pregătit să-și asume sprijinul pentru un candidat german care să fie succesor al președintei Christinei Lagarde. Însă, șansele sunt puține ca un german să obțină o funcție pe care nu a deținut-o niciodată, susțin persoane informate despre această chestiune.

Mandatul lui Lagarde ca președinte la Banca Centrală expiră în 2027. Guvernatorul Bundesbank, Joachim Nagel, și membrul consiliului de administrație al BCE, Isabel Schnabel, au semnalat amândoi că ar fi pregătiți să o succeadă.

Niciun german n-a ocupat funcția de președinte al BCE

De la crearea autorității monetare europene în 1998, nu a existat niciodată un președinte al BCE cu pașaport german. Orice potențial succesor al lui Lagarde, care deține cea mai bine plătită funcție din orice instituție a UE, are nevoie de sprijinul puternic al guvernului național ca parte a unei negocieri politice cu miză mare între capitalele europene.

Cine sunt potențialii candidați ai Germaniei

Joachim Nagel, un social-democrat care este la conducerea băncii centrale a Germaniei din 2022, face lobby de luni de zile pe lângă Berlin pentru susținere politică a președinției BCE, au declarat unele dintre surse pentru Financial Times.

Întrebat luna trecută de publicația germană Der Spiegel dacă este interesat de acest rol, Nagel a spus că „fiecare bancher central din consiliul de guvernare al BCE ar trebui să aibă competența” de a îndeplini funcția de conducere. Nagel a subliniat, de asemenea, că sub conducerea sa, Bundesbank și-a abandonat poziția monetară istorică agresivă, care uneori i-a izolat pe germani de majoritatea celorlalți membri ai zonei euro.

Isabel Schnabel, una dintre cele mai vocale din consiliul de guvernare al BCE, a declarat pentru Bloomberg săptămâna aceasta că „ar fi pregătită” să o succeadă pe Lagarde „dacă i se va cere”. Dar va trebui să depășească regula conform căreia mandatele de opt ani ale membrilor consiliului executiv al BCE nu pot fi reînnoite.

Președintele Băncii Centrale are un salariu anual de 466.000 euro

Președinția, care vine cu un salariu de bază de 466.000 de euro pe an, plus beneficii, este unul dintre cele patru posturi din consiliul executiv format din șase persoane care vor fi disponibile înainte de sfârșitul acelui an.

„Marea Înțelegere” din 2019: Macon și Merkel au stabilit ca un german să fie la Comisia Europeană și un francez la Banca Centrală

Guvernul german consideră că o încercare de a o succeda pe Lagarde ar fi puțin probabil să aibă succes, deoarece președinția Comisiei Europene va fi în continuare deținută de Ursula von der Leyen, o cetățeană germană, până în 2029, mai spun sursele anonime.

Lagarde și von der Leyen și-au asigurat locurile în timpul unei așa-numite mari înțelegeri din 2019 între președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german de atunci, Angela Merkel. Posibilitatea ca Lagarde să fie succedată de un german este un subiect pe care cancelarul Friedrich Merz nu l-a luat în considerare.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Bundesbank: 2025 se prefigurează ca al treilea an fără CREȘTERE economică în Germania

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg”
07:00
Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg”
CONTROVERSĂ MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina
05:45
MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina
EDUCAȚIE „Vânăm creiere” de 1,2 miliarde de dolari. Cine vrea „cumpere” talentele academice ale americanilor
05:20
„Vânăm creiere” de 1,2 miliarde de dolari. Cine vrea „cumpere” talentele academice ale americanilor
APĂRARE UE nu are o strategie pentru încheierea conflictului din Ucraina, dezvăluie The New York Times
05:15
UE nu are o strategie pentru încheierea conflictului din Ucraina, dezvăluie The New York Times
FLASH NEWS Războiul dintre Trump și Maduro ajunge la un alt nivel: SUA confiscă navele petroliere, liderul de la Caracas țipă că Președintele SUA e imperialist
00:49
Războiul dintre Trump și Maduro ajunge la un alt nivel: SUA confiscă navele petroliere, liderul de la Caracas țipă că Președintele SUA e imperialist
UPDATE 🚨 Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: „Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”
22:51
🚨 Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: „Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Băuturile energizante pot crește riscul de accident vascular cerebral

Cele mai noi