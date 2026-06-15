Dieta mediteraneană pentru toată săptămâna. Ce trebuie să mănânci pentru a trăi 100 de ani.
Aceste rețete sunt sățioase și ușor de preparat, mai ales când ai o săptămână aglomerată, scrie eatingwell.com.
Planul săptămânal de sănătate include alimente din bucătăria mediteraneană. Rețetele nu iau mai mult de 30 de minute din timpul tău.
Satifacția este pe măsură: o dietă echilibrată formată din legume, proteine, grăsimi, grâne.
O rețetă cu năut, varză crocantă și castraveți pentru o masă echilibrată și bogată în fibre.
Ingrediente
Într-un bol mare, amestecați ¼ cană de ulei, 3 linguri de mărar, 1 linguriță de coajă de lămâie, 2 linguri de suc de lămâie, 1 linguriță de muștar, 1 linguriță de miere, ½ linguriță de piper măcinat și ½ linguriță de sare. Adăugați 2 căni de varză, năutul spălat, castraveții tocați, 1 cană de roșii, ⅓ cană de brânză feta și șalota tocată; amestecați până la distribuirea uniformă. Decorați cu mărar suplimentar, dacă doriți.
Somonul este un pește absolut delicios și sănătos, cu grăsimi acide Omega3.
Ingrediente
Preîncălziți un grătar sau o tigaie la foc mediu-mare.
Într-un vas puțin adânc, amestecați 2 linguri de ulei vegetal, tamari, suc și coaja de lime, sos de ardei iute și ghimbir. Adăugați somonul și marinați-l, întorcându-l ocazional, timp de 15-20 de minute.
Într-un bol, amestecați oțetul, mierea, uleiul de susan și restul de 2 linguri de ulei vegetal. Adăugați varza și amestecați pentru a o acoperi uniform. Adăugați chives-ul și semințele de susan; condimentați cu sare și piper.
Gătiți somonul la grătar timp de 3 minute pe fiecare parte pentru o preparare mediu-rare, 4 minute pe fiecare parte pentru o preparare completă. Serviți peste salata de varză.
Acest curry ușor prezintă pui bogat în proteine și legume bogate în antioxidanți, fierte la foc mic într-un sos cremos de cocos. Pasta de curry galben aduce o aromă caldă și aromată, în timp ce sosul de pește, lime-ul și coriandru proaspăt adaugă strălucire și profunzime. Servită peste orez pufos și finisată cu arahide crocante, această cină demnă de un restaurant este un exemplu excelent al modului în care principiile dietei mediteraneene pot funcționa cu arome din tot felul de bucătării.
Ingrediente
Într-o cratiță mare, aduceți apa la fierbere. Adăugați orezul, acoperiți și reduceți focul la mic. Gătiți până când apa este absorbită, aproximativ 20 de minute.
Între timp, amestecați pasta de curry și uleiul într-o oală mare. Gătiți la foc mediu-mare, amestecând, până sfârâie, 1-2 minute. Adăugați puiul și gătiți, amestecând ocazional, până începe să se rumenească, 3-5 minute.
Adăugați fasolea verde, ceapa, ardeiul gras, laptele de cocos și sosul de pește. Acoperiți și aduceți la fierbere. Reduceți focul la foc mic și gătiți, acoperit, până când puiul este gătit complet și legumele sunt fragede, 8-10 minute.
Serviți curry-ul peste orez, acoperit cu coriandru, arahide și felii de lime.
Acest sandviș este o cină ușoară, fără gătit, cu arome proaspete. Avocado cremos și brânza de capră acrișoară completează castravetele crocant și roșia suculentă, creând un fel principal satisfăcător, fără carne.
Combinați brânza de capră sfărâmată, ½ cană de iaurt, 2 linguri de mărar, 1 lingură de ulei, 1½ lingurițe de suc de lămâie, usturoiul ras, ½ linguriță de piper și ¼ linguriță de sare într-un bol mediu. Zdrobiți cu dosul unei furculițe până obțineți o compoziție fină și cremoasă.
Întindeți aproximativ 2 linguri de amestec de brânză de capră pe o parte a fiecăreia dintre cele 8 felii de pâine prăjită.
Așezați deasupra a 4 felii, cu brânza în sus, felii de castravete, avocado și roșii. Așezați deasupra celelalte 4 felii de pâine prăjită, cu brânza în jos, apăsând ușor pentru a lipi. Fixați cu scobitori de lemn și tăiați în jumătate, dacă doriți.
Vineri seara, în timp ce încă respectăm dieta mediteraneană. Creveții se gătesc rapid alături de orez și mazăre pentru o masă simplă și plină de savoare.
Ingrediente
Încălziți 2 linguri de ulei într-o tigaie mare la foc mediu-mare. Adăugați ½ linguriță de turmeric; gătiți, amestecând constant, timp de 1 minut. Adăugați ardei gras tocat și usturoi tocat; gătiți, amestecând ocazional, timp de 2 minute.
Adăugați 2 pachete de orez; întindeți într-un strat uniform. Gătiți, fără amestecare, timp de 3 minute. Reduceți focul la mediu. Adăugați 3 linguri de supă, ¾ linguriță de sare și ¼ linguriță de piper. Întindeți amestecul într-un strat uniform în tigaie. Gătiți, fără amestecare, timp de 7 minute. Adăugați 1 cană de mazăre; amestecați până se omogenizează bine.
Aranjați creveții decojiți și decongelați peste amestecul de orez; acoperiți și gătiți până când creveții sunt roz și gătiți complet, 4-5 minute. Stropiți cu 2 linguri de suc de lămâie.
Cum se face o salată rapidă și gustoasă de vară?
Ingrediente
Dressing
Se coc ardeii, apoi se curăță de coajă și semințe și se păstrează zeama lăsată de ei. Se taie ardeii în fâșii. Se scurg boabele de fasole (sau năut/linte) și se pun într-un bol mare. Se adaugă peste ele ardeii copți, roșiile tăiate, pătrunjelul tocat și usturoiul zdrobit. Se asezonează cu ulei și, opțional, puțină zeamă de lămâie. Se amestecă ușor ca să nu se zdrobească boabele. La final se adaugă brânza sfărâmată (telemea/feta/caș), apoi se gustă de sare. Se recomandă să stea la frigider aproximativ 2 ore înainte de servire, pentru ca aromele să se combine mai bine.
Această caserolă se prepară rapid și ușor. Necesită doar 15 minute și combină legume, proteine slabe și cereale într-un singur fel de mâncare satisfăcător. Pui fraged, roșii suculente și broccoli cu gust de pământ se combină sub un topping cu brânză pentru o cină confortabilă care valorifică la maximum legumele de sezon. În plus, resturile se reîncălzesc frumos pentru prânzul de a doua zi.
Ingrediente
Preîncălziți cuptorul la 220°C. Ungeți o tavă de copt pătrată de 20 cm cu spray de gătit.
Combinați bucățile de broccoli și 2 linguri de apă într-un bol mediu, potrivit pentru cuptorul cu microunde. Acoperiți lejer cu folie alimentară sau cu un capac potrivit pentru cuptorul cu microunde; încălziți la cuptorul cu microunde la putere mare până devin crocante, aproximativ 2 minute. Scurgeți, dacă este necesar.
Într-un bol mare, combinați ¾ cană de lapte, ½ cană de cremă de brânză, ¾ linguriță de condimente pentru usturoi și ierburi și ¼ linguriță de sare și piper; amestecați până la omogenizare. Adăugați 2 căni de pui, 1 pachet de amestec de quinoa și orez, 1 cană de roșii, ½ cană de mozzarella și broccoli; amestecați până se omogenizează. Transferați în tava de copt pregătită și întindeți uniform. Acoperiți cu ½ cană de mozzarella rămasă.
Coaceți până se rumenește ușor deasupra și face bule pe margini, 20-25 de minute. Lăsați să stea 10 minute. Presărați cu 1 linguriță de pătrunjel înainte de servire.
Sursa foto: Capturi site-uri eatingwell.com / savoriurbane.com / main: Envato (caracter ilustrativ)