Cele mai populare rețete cu năut și fasole pentru o tensiune arterială mai bună

Dacă sunteți în căutarea unor rețete gustoase pentru prânz, dar care să fie în același timp și sănătoase, cu conținut scăzut de grăsimi și sodiu, sunteți la locul potrivit.

Fasolea și năutul sunt printre cele mai recomandate alimente pentru o dietă de slăbire și pentru menținerea siluetei.

Eating Well vă recomandă câteva preparate cu conținut ridicat de potasiu, ideale pentru tensiunea arterială.

Cartofi cu humus și năut

Prima rețetă: cartofi dulci umpluți cu humus și cu năut verde. Este un prânz delicios, hrănitor și sănătos.

Se poate prepara și năut cu legume și quinoa, cu sos cremos din ierburi, iaurt grecesc și avocado. Este un prânz vegetarian satisfăcător. Poate fi totodată o masă de seară ușoară cu fibre, proteine și aromă proaspătă.

Salată cu fasole albă

O salată savuroasă, hrănitoare și răcoritoare, numai bună pentru verile caniculare. Este greu să nu te îndrăgostești.

Fasolea albă fragedă este amestecată cu roșii uscate la soare, busuioc și cu un dressing cremos care te face să absorbi fiecare îmbucătură cu plăcere.

Se prepară rapid și este perfectă pentru picnic și chiar se poate asocia cu carnea preparată la grătar.Salata se poate prepara și cu o doză de salsa verde, ierpuri proaspete, jalapeno și lămâie, fie cu ridichi, porumb și fasole.

Supă de legume și năut

Este o rețetă vibrantă și sănătoasă. Conține o varietate de legume, de la roșii cu licopen ce ajută la reducerea inflamării la mazăre verde.

Se poate prepara ușor chiar și prin încălzirea la cuptorul cu microunde.

Beneficiile consumului de fasole

Fasolea este alimentul recomandat de nutriționiști pentru beneficiile sale. Plină de vitamine, minerale și proteine esențiale, consumată în mod regulat, poate contribui la imunitate și la reducerea colesterolului LDL („colesterolul rău”).

Este un aliment ideal pentru vârstnici datorită conținutului. Alimentul care poate combate îmbătrânirea. Fasolea conține colagen, o substanță necesară pentru țesuturile conjunctive. Ajută la întărirea masei musculare, crește excreția acizilor biliari, produce vimatina D, contribuie la crearea de hormoni necesari funcțiilor de reproducere și reglează nivelul de colesterol.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc