Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă

Dacă îți plac clătitele, trebuie să încerci neapărat rețeta cu topping de banane caramelizate a binecunoscutului Gordon Ramsay.

Clătitele reprezintă unul dintre cele mai apreciate deserturi. Cu diverse umpluturi, acestea sunt iubite de toată lumea.

Celebrul chef Gordon Ramsay are și el o rețetă de clătite delicioase cu banane caramelizate deasupra, care se fac ușor și cu ingrediente pe care toți le avem acasă.

Ingrediente pentru aluat:

– 150 de grame de făină;

– o linguriță de praf de copt;

– 3 ouă;

– 75 ml de apă;

– un praf de sare;

– 120 ml de lapte bătut;

– ulei de floarea soarelui.

Pentru topping:

– două banane;

– 50 gr zahăr;

– un strop de unt;

– un pic de rom.

Mod de preparare clătite:

Făina se cerne prin sită și se adaugă praful de copt. se bat ouăle într-un bol, după care se adaugă făina cu praful de copt și se amestecă. Se adaugă jumătate din cantitatea de lapte bătut și jumătate din cantitatea de apă și se amestecă bine, după care se adaugă cealaltă jumătate de lapte bătut și de apă, având grijă să nu se formeze cocoloașe.

Într-o tigaie antiaderentă se pune ulei și se întinde pe toată suprafața. Se pune câte o jumătate de polonic de aluat pentru fiecare clătită și se lasă să se coacă aproximativ un minut și jumătate pe fiecare parte. Când clătitele sunt gata se pun pe o farfurie.

Mod de preparare topping:

Bananele se taie în jumătate, pe lungime. Într-o tigaie se pune zahăr și se dă la foc. Nu se amestecă, ci se lasă să se caramelizeze. După ce zahărul capătă o culoare aurie se ia de pe foc și se adaugă untul, bananele și romul. Apoi se toarnă un pic de apă, pentru a evita îngroșarea excesivă a caramelului. Se amesteca până se obține consistența potrivită. Acest caramel se tornă peste clătite, din abudență.