Prima pagină » Actualitate » Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă

Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă

14 feb. 2026, 12:00, Actualitate
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă

Dacă îți plac clătitele, trebuie să încerci neapărat rețeta cu topping de banane caramelizate a binecunoscutului Gordon Ramsay.

Clătitele reprezintă unul dintre cele mai apreciate deserturi. Cu diverse umpluturi, acestea sunt iubite de toată lumea.

Celebrul chef Gordon Ramsay are și el o rețetă de clătite delicioase cu banane caramelizate deasupra, care se fac ușor și cu ingrediente pe care toți le avem acasă.

Ingrediente pentru aluat:

– 150 de grame de făină;

– o linguriță de praf de copt;

– 3 ouă;

– 75 ml de apă;

– un praf de sare;

– 120 ml de lapte bătut;

– ulei de floarea soarelui.

Pentru topping:

– două banane;

– 50 gr zahăr;

– un strop de unt;

– un pic de rom.

Mod de preparare clătite:

Făina se cerne prin sită și se adaugă praful de copt. se bat ouăle într-un bol, după care se adaugă făina cu praful de copt și se amestecă. Se adaugă jumătate din cantitatea de lapte bătut și jumătate din cantitatea de apă și se amestecă bine, după care se adaugă cealaltă jumătate de lapte bătut și de apă, având grijă să nu se formeze cocoloașe.

Într-o tigaie antiaderentă se pune ulei și se întinde pe toată suprafața. Se pune câte o jumătate de polonic de aluat pentru fiecare clătită și se lasă să se coacă aproximativ un minut și jumătate pe fiecare parte. Când clătitele sunt gata se pun pe o farfurie.

Mod de preparare topping:

Bananele se taie în jumătate, pe lungime. Într-o tigaie se pune zahăr și se dă la foc. Nu se amestecă, ci se lasă să se caramelizeze. După ce zahărul capătă o culoare aurie se ia de pe foc și se adaugă untul, bananele și romul. Apoi se toarnă un pic de apă, pentru a evita îngroșarea excesivă a caramelului. Se amesteca până se obține consistența potrivită. Acest caramel se tornă peste clătite, din abudență.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
12:54
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
ACTUALITATE Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
12:17
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
INEDIT Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
12:10
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
FLASH NEWS Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
12:03
Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
UTILE Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
11:52
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce căutarea obsesivă a fericirii ne face, paradoxal, mai nefericiți
VIDEO Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
12:47
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
VIDEO Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
12:00
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
11:30
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
11:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
ULTIMA ORĂ La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă
11:03
La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe