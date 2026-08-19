Rabla Auto 2026. Va fi disponibilă o nouă rundă de fonduri pentru programul Rabla, anul acesta. Programul se redeschide pentru persoanele fizice marți, 25 august, de la ora 10:00. Înscrierile vor fi disponibile până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. Cei înscriși ar putea primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă.

Noua sesiune Rabla Auto 2026 se adresează persoanelor care nu s-au înscris până acum. Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până când fondurile vor fi epuizate. Așa cum se precizează în comunicatul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu, fondurile provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost finalizate toate etapele procedurale.

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„Programul Rabla Auto continuă să sprijine persoanele care doresc să își înlocuiască autovehiculele vechi cu unele mai puțin poluante. Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto național și, în același timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului și încurajarea unei mobilități mai curate”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Valoarea ecotichetului este stabilită în funcție de tipul autovehiculului achiziționat.

18.500 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru autovehicul nou plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru autovehicul nou hibrid;

10.000 de lei pentru autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau motocicletă.

Înscrierea în program se face online, prin aplicația AFM. După înscriere, sistemul generează un număr de înregistrare și rezervă ecotichetul. Solicitantul are 10 zile pentru a completa seria de șasiu, a încărca documentele și a alege un producător validat.

„În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului «beneficiar aprobat pentru finanţare», solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat. Sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid încă se derulează. În prezent, bugetul disponibil este de 10.790.000 de lei, iar înscrierile se pot face până la data de 31.12.2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat. Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice”, transmite AFM.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ