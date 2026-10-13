Prima pagină » Economic » Inflația României face un nou salt și ajunge la 6,6% în septembrie 2026. Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri

Inflația României face un nou salt și ajunge la 6,6% în septembrie 2026. Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri

Inflația României face un nou salt și ajunge la 6,6% în septembrie 2026. Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rata anuală a inflației în septembrie 2026 a fost de 6,6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, arată datele publicate marți, 13 octombrie, de reprezentanții Institului Național de Statistică. Datele publicate de INS arată că prețurile de consum au continuat să crească, atât în comparație cu luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit INS, rata anuală a inflației a înregistrat o creștere de 0,4 puncte procentuale într-o singură lună, de la 6,2% în august la 6,6% în septembrie. Evoluția confirmă accelerarea ritmului anual de scumpire a bunurilor și serviciilor.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Datele oficiale arată că majorările de prețuri au continuat și de la o lună la alta. În septembrie, indicele prețurilor de consum a ajuns la 100,77% comparativ cu august, ceea ce corespunde unei creșteri lunare de 0,77%.

„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”, arată INS.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Sectoarele în care s-au înregistrat cele mai mari scumpiri

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la servicii, cu 11,12%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 7,06%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,0%, potrivit INS. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult dintre alimente, cu 13,78% într-un an. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere de 10,84%, în timp ce uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%. De asemenea, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 7,56%, iar carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5% și cea de porcine și pasăre cu 3,34%. Și pâinea s-a scumpit cu 4,79%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din septembrie sunt la motorină, 37,61%, urmate de cele la benzină, 28,42%. Tarifului energiei electrice, până nu demult vedeta scumpirilor anuale, și-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor) cu doar 1,35%.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (10,70%), tricotaje (7,0%), cărți, ziare, reviste (6,36%), detergenți (6,25%), tutun și țigări (5,72%). Nu în ultimul rând, și articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele și-au majorat prețurile în septembrie cu 1,9%.

În perioada septembrie 2026 – septembrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,63%. O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video și articolele sportive și-au majorat prețurile într-un an cu 8,53%.

Chiriile s-au scumpit din nou în România

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,46%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, cu 14,11% şi abonamentele de televiziune, cu 14,02%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparații auto (8,89%), igienă și cosmetică (8,12%), serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (8,40%). În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%, transportul urban și-a majorat tariful cu 2,46%, iar cel rutier cu 8,58%.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Măsurile austere ale lui Bolojan au îngenuncheat mediul privat, dar n-au adus marile reforme promise în sistemul bugetar. Avertismentul economiștilor: Economia României nu mai suportă un nou șoc fiscal
06:00
Măsurile austere ale lui Bolojan au îngenuncheat mediul privat, dar n-au adus marile reforme promise în sistemul bugetar. Avertismentul economiștilor: Economia României nu mai suportă un nou șoc fiscal
ALEGERI ÎN SUA Numărul 3 din guvernul SUA avertizează: Dacă republicanii pierd alegerile din 3 noiembrie, Trump nu va mai putea continua politicile „America First”
19:38
Numărul 3 din guvernul SUA avertizează: Dacă republicanii pierd alegerile din 3 noiembrie, Trump nu va mai putea continua politicile „America First”
CONTROVERSĂ Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
19:38
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
FLASH NEWS Zelenski avertizează: „Blocada Rusiei asupra exporturilor de cereale ucrainene ar putea cauza o foamete globală în 2 luni”/ Ce regiuni vor fi afectate
16:45
Zelenski avertizează: „Blocada Rusiei asupra exporturilor de cereale ucrainene ar putea cauza o foamete globală în 2 luni”/ Ce regiuni vor fi afectate
TEHNOLOGIE Președintele Microsoft trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât laptele și mașinile de spălat”
16:10
Președintele Microsoft trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât laptele și mașinile de spălat”
STATISTICĂ România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
13:59
România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
Mediafax
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
România, în fața unui pericol existențial. George Scutaru, la „Agenda Internațională”: „Riscăm să avem 850 km de graniță cu Rusia”
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion după ce a mușcat doi membri ai echipajului. A fost încătușată la aterizare
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Salon Auto Paris 2026. Ce modele a adus Dacia și ce a lipsit de la standul constructorului român
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum te poate ajuta o listă zilnică să îți recapeți controlul asupra vieții
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
GALERIE FOTO Două manechine care imită copii, amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava. Cum ar proteja elevii care ies de la școală
11:01
Două manechine care imită copii, amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava. Cum ar proteja elevii care ies de la școală
NEWS ALERT Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest
10:59
Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu parlamentari neafiliați
10:46
Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu parlamentari neafiliați
Gândul de Vreme Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte
10:41
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte
ULTIMA ORĂ Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat. Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Rusiei
10:24
Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat. Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Rusiei
ACUZAȚII Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților
10:23
Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților

Cele mai noi

Trimite acest link pe