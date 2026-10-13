Rata anuală a inflației în septembrie 2026 a fost de 6,6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, arată datele publicate marți, 13 octombrie, de reprezentanții Institului Național de Statistică. Datele publicate de INS arată că prețurile de consum au continuat să crească, atât în comparație cu luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit INS, rata anuală a inflației a înregistrat o creștere de 0,4 puncte procentuale într-o singură lună, de la 6,2% în august la 6,6% în septembrie. Evoluția confirmă accelerarea ritmului anual de scumpire a bunurilor și serviciilor.

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Datele oficiale arată că majorările de prețuri au continuat și de la o lună la alta. În septembrie, indicele prețurilor de consum a ajuns la 100,77% comparativ cu august, ceea ce corespunde unei creșteri lunare de 0,77%.

„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”, arată INS.

Sectoarele în care s-au înregistrat cele mai mari scumpiri

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la servicii, cu 11,12%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 7,06%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,0%, potrivit INS. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult dintre alimente, cu 13,78% într-un an. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere de 10,84%, în timp ce uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%. De asemenea, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 7,56%, iar carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5% și cea de porcine și pasăre cu 3,34%. Și pâinea s-a scumpit cu 4,79%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din septembrie sunt la motorină, 37,61%, urmate de cele la benzină, 28,42%. Tarifului energiei electrice, până nu demult vedeta scumpirilor anuale, și-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor) cu doar 1,35%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (10,70%), tricotaje (7,0%), cărți, ziare, reviste (6,36%), detergenți (6,25%), tutun și țigări (5,72%). Nu în ultimul rând, și articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele și-au majorat prețurile în septembrie cu 1,9%. În perioada septembrie 2026 – septembrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,63%. O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video și articolele sportive și-au majorat prețurile într-un an cu 8,53%.

Chiriile s-au scumpit din nou în România

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,46%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, cu 14,11% şi abonamentele de televiziune, cu 14,02%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparații auto (8,89%), igienă și cosmetică (8,12%), serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (8,40%). În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%, transportul urban și-a majorat tariful cu 2,46%, iar cel rutier cu 8,58%.