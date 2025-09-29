Prima pagină » Economic » Veste proastă pentru românii cu credite. Dobânzile cresc la maxime istorice. Anunțul BNR

29 sept. 2025, 14:04, Economic
Veste proastă pentru sute de mii de români cu credite legate de indicele IRCC, care urcă la un maxim istoric. Astfel, ratele creditelor ipotecare cresc semnificativ începând de la 1 octombrie 2025.

Un număr de circa 300.000 de români au, cumulat, credite ipotecare standard şi credite Prima casă / Noua casă legate de indicele IRCC. În plus, peste 100.000 de persoane au credite de consum legate de noul indice, arată datele BNR.

IRCC urcă la un maxim istoric de 6,06%

Cei peste 400.000 de români cu credite legate de noul indice de referinţă IRCC, din care 300.000 au credite ipotecare şi peste 100.000 au credite de consum, se vor confrunta cu creşterea ratelor de la 1 octombrie, în contextul în care IRCC urcă la un maxim istoric de 6,06%.

Indicele, folosit ca referinţă pentru calculul dobânzii la creditele retail în lei acordate după mai 2019, va atinge 6,06% începând cu luna octombrie. În ultimii 3 ani, a rămas sub 6%, la valori mai mici decât ROBOR.

Ratele vor crește cu 11%

Pentru a evalua efectul pe care îl va avea creşterea IRCC asupra creditelor ipotecare, ZF a realizat o simulare pe platforma Conso.ro pentru 3 tipuri de credite ipotecare, respectiv 200.000 lei, 250.000 lei şi 300.000 lei, pe o perioadă de 30 de ani, legate de IRCC.

În primele zece luni din 2020, populația a accesat credite noi în valoare de peste 29 de miliarde de lei / Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

Sursa foto: caracter ilustrativ

Astfel, ratele ar urma să crească cu circa 11%, luând în calcul o marjă a băncii de 3% adăugată la nivelul IRCC. Pentru un credit ipotecar de 200.000 lei, rata ar fi de 1.711 la un IRCC de 6,06%, în prezent nivelul ratei fiind de 1.545 lei la un IRCC de 5,55%. Rata în cazul unui credit ipotecar de 250.000 lei ar ajunge 2.139 lei, faţă de 1.931 lei. Pentru creditul ipotecar de 300.000 lei, rata ar fi de 2.427 lei, faţă de 2.349 lei.

Soluții pentru a contracara creșterea ratelor, explicate de specialiști

Totuşi, arată specialiștii, există câteva soluţii pentru a contracara această creştere, respectiv refinanţarea la timp, negocierea marjei pe care o percepe banca sau scurtarea perioadei de finanţare prin rambursări anticipate.

„IRCC-ul trimestrial pentru T2/2025 este de 6,06%, aplicabil în dobânzi începând cu 1 octombrie 2025. Asta înseamnă că dobânzile variabile (IRCCĂmarjă) cresc cu 0,51 pp (puncte procentuale) faţă de trimestrul curent (5,55%). Pentru un credit ipotecar de 300.000 lei pe 30 de ani cu marjă de 2,5 pp, rata lunară urcă cu aproximativ 108 lei (de la 2.212 lei la 2.320 lei). La un credit de 400.000 lei, creşterea este de 144 lei; la 500.000 lei, la 180 lei“, a explicat Valentin Anghel, CEO şi fondator al AVBS Broker de Credite, pentru Ziarul Financiar.

Anghel apreciază că atâta timp cât inflaţia nu scade, nici IRCC nu are cum să scadă semnificativ, această creştere a indicelui întărind nevoia de refinanţare.

