Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Inflația este o forță constantă în capitalism. Cetățenii trebuie să învețe să-și SECURIZEZE banii”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum afectează inflația valoarea economiilor și de ce românii trebuie să fie atenți la randamentele reale ale investițiilor lor. Urmăriți aici emisiunea integrală
„Inflația este o forță constantă în capitalism, iar băncile centrale urmăresc o țintă anuală de aproximativ 2%. Noi trebuie să învățăm metode prin care să ne securizăm valoarea banilor, nu doar numărul banilor. Valoarea banilor, de-a lungul timpului, a fost păstrată prin imobiliare, depozite bancare și obligațiuni”, a subliniat Chirilă.
„Depui o sumă, primești o dobândă trimestrial, semestrial sau anual și ai garanția că îți recuperezi banii. Totuși, garanția se aplică doar până la 100.000 de euro, iar dobânzile actuale, de 4–7%, nu acoperă rata inflației”, a explicat el.
Potrivit analistului, acest lucru înseamnă că depozitele bancare generează randamente reale negative, ceea ce duce la pierderea valorii banilor în timp.
„Ca simpli cetățeni, nu doar ca investitori, trebuie să învățăm să ne securizăm banii astfel încât să obținem randamente reale pozitive”, a concluzionat Alexandru Chirilă.