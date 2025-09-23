Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Inflația este o forță constantă în capitalism. Cetățenii trebuie să învețe să-și SECURIZEZE banii”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum afectează inflația valoarea economiilor și de ce românii trebuie să fie atenți la randamentele reale ale investițiilor lor. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Inflația este o forță constantă în capitalism, iar băncile centrale urmăresc o țintă anuală de aproximativ 2%. Noi trebuie să învățăm metode prin care să ne securizăm valoarea banilor, nu doar numărul banilor. Valoarea banilor, de-a lungul timpului, a fost păstrată prin imobiliare, depozite bancare și obligațiuni”, a subliniat Chirilă.

Acesta a arătat că depozitele bancare, deși considerate tradițional o formă sigură de investiție sigură, nu mai oferă protecție reală împotriva inflației.

„Depui o sumă, primești o dobândă trimestrial, semestrial sau anual și ai garanția că îți recuperezi banii. Totuși, garanția se aplică doar până la 100.000 de euro, iar dobânzile actuale, de 4–7%, nu acoperă rata inflației”, a explicat el.

Potrivit analistului, acest lucru înseamnă că depozitele bancare generează randamente reale negative, ceea ce duce la pierderea valorii banilor în timp.