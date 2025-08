Ce SALARIU ar trebui să aibă un român care vrea să acceseze un credit pentru apartament de peste 100.000 euro

Majorarea TVA din sectorul imobiliar aduce chirii mai mari, condiţii mai dure pentru creditare și rate mai costistitoare. Astfel, românii care vor să cumpere un apartament nou trebuie să plătească în plus chiar şi 14 mii de euro.

Astfel, sunt date peste cap şi calculele de la bancă, pentru că unii posibili clienți au nevoie de un salariu mai mare cu sute de lei ca să se mai poată încadra la un împrumut.

Clienții cu venituri medii vor putea foarte greu să să opteze pentru un credit ipotecar. Înainte de creșterea cotei de TVA, o persoană care dorea să cumpere un apartament de 109.000 euro, cu tot cu TVA-ul de 9% avea nevoie de un salariu de 7.200 lei.

Acum, aceeași persoană are nevoie de un venit cu 800 lei mai mare pentru a se putea încadra la același împrumut.

Cel mai mare impact îl vor resimţi cei care au semnat antecontracte cu TVA de 9%, dar apartamentele nu vor fi gata până anul viitor.

„Am semnat un contract pentru un apartament cu două camere, plus un loc de parcare. Ajungea undeva la 90.000 de euro, plus TVA-ul de 9%. Acum cu creşterea asta de TVA de 12% clar se va duce cu 10.000-12.000 de euro în plus… Nimeni nu s-a gândit că se vor schimba regulile în timpul jocului”, a relatat o clientă.

Într-un complex rezidenţial din vestul Capitalei, peste 100 de clienţi au fost afectaţi de majorarea cotei reduse de TVA pentru locuinţe, de 9%, la cota standard de TVA de 21%. Astfel că pentru acelaşi apartament sunt nevoiţi să plătească în plus între 10.000 şi 14.000 de euro.

„Am văzut foarte multe proiecte care, peste noapte, au modificat termenul de livrare”, a explicat Răzvan Magrescu, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar.

Ca să se încadreze la TVA de 9%, dezvoltatorii erau obligaţi, printre altele, să livreze locuinţele cu finisaje complete.

„Ne putem aştepta în perioada următoare, ca strategie a dezvoltatorilor imobiliari, de a split-ui preţurile în două stadii de livrare. Ca şi până acum la alb, şi la gri şi la roşu… care mai dă de furcă clientului”, a adăugat accesta.

„Clienţii cu venituri medii vor putea foarte greu să opteze pentru un credit ipotecar”, a explicat, la rândul său, Irina Ştefan – broker de credite.

Multe persoane s-au grăbit să cumpere case, în luna iulie cererea de locuințe crescând cu aproape 30% faţă de anul trecut.

În teorie, noua cotă de TVA se aplică doar locuințelor noi, dar în practică, există o excepție.

„Dacă o locuinţă nouă este achiziţionată în anul 2025, pentru ca aceasta să poată fi calificată ca fiind o locuinţă veche ea ar putea să fie vândută de către investitori sau de către companii doar de la 1 ianuarie 2027″, a explicat Bogdan Ivan Cosmin, secretarul general al Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS.

Însă, dezvoltatorii imobiliari au găsit o portiţă şi pot vinde apartamente fără TVA, potrivit Observator TV.

În contextul actual, specialiştii se aşteaptă la stagnarea vânzărilor în sectorul imobiliar, dar ar putea apărea un nou concept pe piaţă: ajustarea de TVA.

„Cred că o să apară în următoarea perioadă conceptul de ajustare de TVA, un mecanism prin care imobilul nou poate fi tranzactionat ca imobil vechi dacă are 2 ani de la recepţie pentru un dezvoltator joacă rolul de titlu de proprietate. Dacă eu, ca dezvoltator, am recepţionat un imobil în octombrie 2024, înseamna că anul 2024 decembrie e primul an, al doilea an este decembrie 2025, iar din ianuarie 2026 pot să-l vând cu ajustare de TVA, adică TVA zero.

În această ecuaţie în care vând cu TVA zero, eu ca dezvoltator trebuie să plătesc cota de TVA pe care eu am dedus-o în momentul în care am construit, adică cota de TVA pe care eu aş fi cerut-o de la stat în procesul de rambursare. La imobilele noi avem undeva la 60% din valoarea de vânzare, reprezintă cost care are o componentă de TVA care ar trebui recuperat. Asta înseamnă că în procesul de ajustare teoretic vom avea undeva la 60% din TVA pe care îl avem în vigoare, care teoretic mai stau 1 an, 1 an şi jumătate în piaţă.

Se va adopta această varianta în care oamenii vor sta cu chirie în primul an ca sa treacă perioada asta, să le declarăm imobile vechi. Vor face actul de vânzare-cumpărare în momentul în care imobilul va fi declarat vechi. Astfel nu vom avea un 21% real, ci un 60% din 21% adică 12-13%”, a explicat brokerul imobiliar Andrei Marinescu pentru sursa citată.