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Un Super El Niño la orizont? Ce înseamnă acest avertisment pentru România

Cristian Lisandru
Un Super El Niño la orizont? Ce înseamnă acest avertisment pentru România
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Un posibil episod de Super El Niño în 2026-2027 ar putea crește riscul unor veri extrem de călduroase și secetoase în România, arată analiza datelor istorice și a mecanismelor climatice. Influența fenomenului asupra Europei este indirectă și mai puțin predictibilă decât în regiunile tropicale. Precedentele episoade puternice au fost asociate, în România, cu temperaturi peste medie, valuri de căldură și deficit de precipitații în timpul verii. Au fost urmate, de regulă, de ierni mai blânde și mai umede.

  • Cercetătorii atrag atenția că legătura dintre El Niño și vremea din Europa este moderată de starea Oceanului Atlantic și nu oferă certitudini.
  • În acest context, vara 2026 și, mai ales, vara 2027 prezintă un risc ridicat pentru agricultură, resursele de apă și păduri. 

În mod obișnuit, vânturile alizee bat dinspre est spre vest de-a lungul Ecuatorului. Împing apă caldă de suprafață către vestul Oceanului Pacific și permit apei reci de adâncime să urce la suprafață în dreptul coastelor Americii de Sud.

El Niño apare atunci când acest echilibru se rupe. Vânturile alizee slăbesc, apa caldă se întinde spre centrul și estul Pacificului. Temperatura apei de suprafață depășește cu peste 0.5°C valoarea normală, pentru mai mult de cinci luni consecutive.

Ce se întâmplă acum în Pacific?

Ca urmare, precipitațiile, furtunile, valurile de căldură și secetele de pe continente sunt redistribuite într-un mod care afectează miliarde de oameni.

Fenomenul revine în medie odată la 3 până la 7 ani. Are în mod obișnuit o durată de 9-12 luni, cu intensitate maximă în perioada noiembrie-ianuarie, notează dr. Monica Ionita Scholz pentru Infoclima.

În primăvara anului 2026, Oceanul Pacific ecuatorial a intrat rapid într-o faza de tranziție. După un episod La Niña care a dominat cea mai mare parte a anului 2025, temperaturile apei de suprafață în zona Nino 3.4 (regiunea de referință situată între 5°S-5°N și 120°-170°V) au crescut rapid.

  • Săptămâna din 13 mai 2026 a înregistrat o anomalie de +0.9°C, depășind pragul convențional El Niño.
  • Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a semnalat deja o „schimbare clară în Pacificul ecuatorial”, cu temperaturi la suprafața mării în creștere rapidă.
  • Probabilitatea de apariție a unui eveniment El Niño în vara 2026 este evaluată la peste 80-98% de principalele centre de prognoză internaționale (IRI/Columbia University, NOAA/CPC, ECMWF).

Oceanul Pacific în zona tropicală este cu până la 4°C mai cald față de perioada climatologică 1981 – 2000

Scenariul cel mai probabil este ca evenimentul să se intensifice pe parcursul verii și să atingă maximul de intensitate în perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027.

Figura 1 prezintă distribuția spațială a anomaliilor de temperatură la suprafață apei în perioada 1 – 13.06.2026. Oceanul Pacific în zona tropicală este momentan cu până la 4°C mai cald față de perioada climatologică 1981 – 2000.

De asemenea, evoluția temperaturii la suprafața mării pe parcursul anului 2026 (Figura 2), în zona de maximă intensitate a fenomenului El Niño, indică faptul că în luna iunie 2026 s-au înregistrat cele mai mari valori ale temperaturii din ultimii 46 de ani.

Cum ajunge semnalul El Niño până în România?

Influența El Niño asupra Europei și implicit asupra României este mai slabă și mai variabilă decât cea resimțită în zona tropicală sau în America de Nord și Australia.

  • Mecanismul principal este indirect: căldura eliberată în Pacificul tropical modifică circulația stratosferică și generală a atmosferei, ceea ce la rândul său influențează Oscilația Nord-Atlantică (NAO), principalul regulator al vremii în Europa.
  • În iernile evenimentelor El Niño puternice, NAO tinde să se afle în faza negativă, ceea ce aduce condiții mai blânde și mai umede în centrul și sudul Europei, inclusiv în România.
  • Această legătură nu este însă staționară. Studii recente au indicat că semnalul ENSO asupra Europei a evoluat în ultimele decenii.
  • Este moderat de variabilitatea decadală a temperaturii Atlanticului de Nord.

Prin urmare, impactul concret al unui Super El Niño 2026-27 asupra României trebuie interpretat cu precauție și în contextul stării actuale a Atlanticului.

Temperaturile din România în anii El Niño

Verile El Niño sunt calde. În majoritatea evenimentelor analizate (1972, 1997, 2015, 2023), România a înregistrat temperaturi peste medie. Verile 2015 și 2023 au fost excepționale pe întreg continentul.

Iernile care urmează sunt mai blânde.

  • După Super El Niño din 1982/83, 1997/98 și 2015/16, Europa Centrală, inclusiv România, a avut ierni mai calde decat normalul.
  • Semnalul nu este însă consistent: iarna 2024 a fost mai slabă și neuniformă.
  • Căldura persistă și în vara următoare. După cele trei Super El Niño anterioare (1982/83, 1997/98 si 2015/16), vara de după a fost la fel de caldă sau chiar mai caldă în România.
  • Încălzirea nu dispare odată cu fenomenul din Pacific.

Ce înseamnă asta pentru 2026-2027?

Vara 2026 (când El Niño se va intensifica) și vara 2027 (care va urma celui mai probabil episod puternic) prezintâ un risc crescut de temperaturi ridicate si valuri de căldură în România.

Evenimentele foarte puternice, precum cele din 1982/83, 1997/98  și 2015/16, au lăsat o amprentă termică evidenta asupra regiunii noastre.

România și fenomenul de secetă în anii El Niño

Verile El Niño aduc seceta. În toate cele șapte evenimente analizate, sudul și centrul Europei, inclusiv România, au fost mai uscate decât normalul.

  • Vara 2015 a fost cel mai dramatic exemplu: secetă severă combinată cu căldură extremă, o combinație tot mai frecventă în contextul încălzirii globale.
  • Iernile care urmează sunt mai umede.
  • După evenimentele puternice din 1983, 1998 si 2016, România a primit precipitații peste medie iarna. Excepție notabilă: iarna 1992, când sudul Europei a rămas uscat, o dovadă că semnalul nu este unul staționar.

Seceta revine în vara următoare.

Vara 2026 si vara 2027 prezintă un risc ridicat de deficit hidric semnificativ în România

După toate cele trei Super El Niño anterioare (1982/83, 1997/98 si 2015/16), vara de după a adus din nou deficit de precipitații în România și țările vecine.

Ce înseamnă asta pentru 2026-2027? Vara 2026 si vara 2027 prezintă un risc ridicat de deficit hidric semnificativ în România. Agricultura, rezervele de apă și pădurile vor fi cele mai expuse.

Dacă El Niño se va dezvolta la intensitate „puternică” în iarna 2026-27, România ar putea resimți o iarnă mai blândă decât normalul climatic, cu posibile episoade de precipitații abundente la începutul anului 2027.

Verile anilor care urmează unui Super El Niño pot fi însă caracterizate de deficite de precipitații și valuri de căldură mai frecvente, în special în contextul încălzirii globale continue.

Incertitudinea rămâne, însă, semnificativă: teleconexiunea El Niño – Europa nu este stabilă și este condiționată de starea circulației atlantice.

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