Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”

Cercetătorii trag un serios semnal de alarmă. Un nou studiu asupra riscurilor climatice avertizează că fenomenele în care canicula extremă și seceta se suprapun vor deveni semnificativ mai frecvente și mai lungi până la sfârșitul secolului. Regiunile tropicale și țările cu venituri mici sunt cele mai afectate, deși contribuie cel mai puțin la emisiile globale de gaze cu efect de seră.
Pentru a avea un eveniment compus de tip caniculă-secetă trebuie să fie îndeplinite simultan două condiții, notează dr. Monica Ionita Scholz pentru Infoclima.
Temperaturile extreme sunt puternic corelate cu intensificarea acestor episoade compuse.
„Combinația nu este o simplă adunare a două probleme. Efectele sunt mult mai grave decât suma lor. Riscul de incendii crește exponențial, producția agricolă este compromisă într-un timp record. Mortalitatea legată de căldură escaladează. Rezervele de apă se epuizează”, spune Monica Ionita, cercetătoare la Alfred Wegener Institute din Bremerhaven și coautoarea studiului.
Au fost folosite 152 de simulări pe baza a opt modele climatice și date observaționale din surse globale. Echipa de cercetători a demonstrat că emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea umană sunt principalul motor al acestei intensificări.
Fără influența antropică, nu există nicio tendință semnificativă.
Scenariile SSP (Shared Socioeconomic Pathways) arată cum alegerile de azi – legate de economie, energie și dimensiunea socială – vor modela viitorul climatic până în 2100.
Fiecare scenariu estimează câte persoane vor fi expuse la valurile de căldură extreme, combinate cu caniculă.
S-a mai analizat câți oameni vor fi expuși simultan la caniculă extremă și secetă severă în funcție de cât de mult se încălzește planeta și de implementările politicilor pentru climă.
Datele pentru o populație globală de 9,5 miliarde de oameni ne arată că:
Regiunile tropicale au înregistrat deja o creștere de peste trei ori a probabilității acestor fenomene extreme în ultimele decenii, comparativ cu perioada anilor 1961–1990, din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră.
Cercetătorii introduc și o perspectivă a responsabilității individuale. Pe baza emisiilor medii actuale și a duratei medii de viață, emisiile cumulate de-a lungul vieții a doar 3,4 cetățeni sunt suficiente pentru a expune o persoană suplimentară la aceste condiții extreme până la sfârșitul secolului.
Pentru un american mediu, acest număr scade la 1,2 persoane.
Inegalitatea este clară. Țările cu emisii ridicate pe cap de locuitor se confruntă cu riscuri mai moderate, în timp ce regiunile cu emisii scăzute sunt și vor fi cele mai expuse la aceste fenomene extreme.
Țările cele mai afectate sunt țări tropicale sau sub-tropicale cu un venit scăzut, unde și o creștere usoară a temperaturii, poate să provoace fenomene extreme.
De aceea, cercetătorii cer acțiune politică imediată, orientată pe echitate.Pentru Monica Ioniță, simplele reduceri ambițioase ale emisiilor din partea marilor poluatori nu sunt suficiente, ci este nevoie și de sprijin substanțial pentru țările care au contribuit cel mai puțin la criză și au cel mai mult de pierdut.
