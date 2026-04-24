Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”

Cercetătorii trag un serios semnal de alarmă. Un nou studiu asupra riscurilor climatice avertizează că fenomenele în care canicula extremă și seceta se suprapun vor deveni semnificativ mai frecvente și mai lungi până la sfârșitul secolului. Regiunile tropicale și țările cu venituri mici sunt cele mai afectate, deși contribuie cel mai puțin la emisiile globale de gaze cu efect de seră .

Pentru a avea un eveniment compus de tip caniculă-secetă trebuie să fie îndeplinite simultan două condiții, notează dr. Monica Ionita Scholz pentru Infoclima.

În primul rând, să fie o zi în care este mai cald decât în 90% din zilele înregistrate în acel loc și în acea perioadă a anului.

În al doilea rând, precipitațiile acumulate pe o lună să indice o secetă moderată sau severă.

Temperaturile extreme sunt puternic corelate cu intensificarea acestor episoade compuse.

„Combinația nu este o simplă adunare a două probleme. Efectele sunt mult mai grave decât suma lor. Riscul de incendii crește exponențial, producția agricolă este compromisă într-un timp record. Mortalitatea legată de căldură escaladează. Rezervele de apă se epuizează”, spune Monica Ionita, cercetătoare la Alfred Wegener Institute din Bremerhaven și coautoarea studiului.

Au fost folosite 152 de simulări pe baza a opt modele climatice și date observaționale din surse globale. Echipa de cercetători a demonstrat că emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea umană sunt principalul motor al acestei intensificări.

Fără influența antropică, nu există nicio tendință semnificativă.

Proiecții îngrijorătoare