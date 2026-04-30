Semnal de alarmă. Indicatorii climatici ating valori fără precedent. „Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric”

Cristian Lisandru
Semnal de alarmă. Indicatorii climatici ating valori fără precedent. „Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric”
Raportul Indicators of Global Climate Change (IGCC) 2025 reprezintă un semnal de alarmă. Oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum asupra accelerării schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Bazat pe metodologia utilizată de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), documentul arată că numeroși indicatori climatici au atins niveluri record în 2025.

Această concluzie confirmă încălzirea globală și presiunea tot mai mare  pusă asupra ecosistemelor planetei, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima.

1. Încălzirea globală provocată de oameni a atins un nivel record

În anul 2025, încălzirea globală generată de activitatea umană a ajuns la 1,37°C peste nivelurile din perioada preindustrială 1850–1900.

Acesta reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

2. Ritmul încălzirii globale este fără precedent

În intervalul 2016–2025, rata încălzirii cauzate de activitatea umană a fost de aproximativ 0,27°C pe deceniu, un ritm considerat fără precedent în istoria observațiilor moderne.

3. Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric

Emisiile globale de gaze cu efect de seră au ajuns la 56,8 ± 5,5 GtCO₂e în 2024.

Deși există indicii că ritmul de creștere începe să încetinească, valorile rămân extrem de ridicate.

4. Dezechilibrul energetic al Pământului s-a dublat

Dezechilibrul energetic al Pământului (EEI) — indicator care măsoară surplusul de energie acumulat în sistemul climatic — s-a mai mult decât dublat față de perioada 1976–1995, atingând 1,12 W/m².

Aproximativ 90% din această energie suplimentară este absorbită de oceane.

5. Bugetul de carbon rămas pentru limita de 1,5°C este aproape epuizat

Pentru a menține încălzirea globală sub pragul de 1,5°C cu o probabilitate de 50%, omenirea mai dispune de aproximativ 130 GtCO₂ începând cu anul 2026.

La nivelul actual al emisiilor, acest buget ar putea fi consumat în aproximativ trei ani.

6. Concentrațiile atmosferice ale principalelor gaze cu efect de seră continuă să crească

În 2025, concentrațiile atmosferice au atins noi maxime:

  • CO₂: 425,6 ppm
  • CH₄ (metan): 1935,9 ppb
  • N₂O (oxid de azot): 339,4 ppb

Aceste valori confirmă acumularea continuă a gazelor care intensifică efectul de seră.

7. Valurile de căldură marine s-au triplat

Numărul zilelor afectate de valuri de căldură marine s-a triplat între 1991 și 2025. Acest fenomen are efecte severe asupra ecosistemelor marine, biodiversității și pescuitului.

8. Creșterea nivelului mărilor se accelerează

Între 2018 și 2025, creșterea medie globală a nivelului mării a ajuns la 3,84 mm pe an, reflectând topirea accelerată a ghețarilor și expansiunea termică a oceanelor.

9. Temperaturile maxime pe uscat cresc mai rapid decât media globală

Temperaturile maxime medii de pe suprafața uscatului au crescut cu aproximativ 1,92°C față de perioada preindustrială — considerabil mai rapid decât temperatura medie globală.

10. Sistemul global de monitorizare climatică este amenințat

Raportul avertizează că infrastructura internațională de observare climatică, coordonată prin Global Climate Observing System, este pusă în pericol de tensiunile geopolitice și reducerile de finanțare.

Acest lucru ar putea afecta grav capacitatea viitoare de monitorizare și înțelegere a schimbărilor climatice.

 Schimbările climatice nu mai reprezintă un risc viitor, ci o realitate prezentă și accelerată

Raportul IGCC 2025 evidențiază faptul că schimbările climatice nu mai reprezintă un risc viitor, ci o realitate prezentă și accelerată.

Indicatori precum creșterea temperaturilor, intensificarea valurilor de căldură marine și accelerarea creșterii nivelului mărilor demonstrează că sistemul climatic al Pământului se modifică într-un ritm alarmant.

  • În același timp, raportul arată că fereastra de timp pentru limitarea încălzirii globale la 1,5°C devine extrem de îngustă.
  • Fără reduceri rapide și consistente ale emisiilor globale, obiectivele climatice internaționale riscă să devină imposibil de atins.

Un alt aspect îngrijorător este amenințarea asupra sistemelor globale de observație climatică. Datele furnizate de sateliți și stații de monitorizare sunt esențiale pentru prognoze, politici climatice și strategii de adaptare.

Fără investiții continue în aceste infrastructuri, capacitatea comunității internaționale de a răspunde eficient la criza climatică va fi serios afectată.

Mesaj clar: schimbările climatice accelerate sunt direct legate de activitatea umană, iar impactul lor devine din ce în ce mai vizibil la nivel global

Raportul IGCC 2025 transmite un mesaj clar: schimbările climatice accelerate sunt direct legate de activitatea umană, iar impactul lor devine din ce în ce mai vizibil la nivel global. De la temperaturi record și oceane supraîncălzite până la creșterea nivelului mărilor și epuizarea rapidă a bugetului de carbon, datele arată că acțiunea climatică urgentă nu mai poate fi amânată.

  • Ceea ce numeam „risc climatic” acum un deceniu apare clar astăzi în observații, nu în scenarii.
  • Această schimbare ar trebui să modifice și modul în care luăm decizii și elaborăm politici publice.
  • Raportul IGCC 2025 ne arată că mai avem încă un interval în care decizii clare, rapide și coordonate pot menține traiectoria sub pragurile critice.
  • Tehnologiile necesare și  fondurile există, ceea ce lipsește este viteza de implementare.

În următorii ani este important ce alegerile concrete vor fi făcute de companii, administrații publice și de fiecare dintre noi.

Schimbarea este posibilă. Întrebarea este dacă vom acționa la viteza pe care o indică datele sau la viteza cu care suntem obișnuiți să tratăm subiectul schimbărilor climatice.

