Semnal de alarmă. Indicatorii climatici ating valori fără precedent. „Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric”

Raportul(IGCC) 2025 reprezintă un semnal de alarmă. Oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum asupra accelerării schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Această concluzie confirmă încălzirea globală și presiunea tot mai mare pusă asupra ecosistemelor planetei, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima .

Bazat pe metodologia utilizată de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), documentul arată că numeroși indicatori climatici au atins niveluri record în 2025.

1. Încălzirea globală provocată de oameni a atins un nivel record

În anul 2025, încălzirea globală generată de activitatea umană a ajuns la 1,37°C peste nivelurile din perioada preindustrială 1850–1900.

Acesta reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

2. Ritmul încălzirii globale este fără precedent

În intervalul 2016–2025, rata încălzirii cauzate de activitatea umană a fost de aproximativ 0,27°C pe deceniu, un ritm considerat fără precedent în istoria observațiilor moderne.

3. Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric

Emisiile globale de gaze cu efect de seră au ajuns la 56,8 ± 5,5 GtCO₂e în 2024.

Deși există indicii că ritmul de creștere începe să încetinească, valorile rămân extrem de ridicate.

4. Dezechilibrul energetic al Pământului s-a dublat

Dezechilibrul energetic al Pământului (EEI) — indicator care măsoară surplusul de energie acumulat în sistemul climatic — s-a mai mult decât dublat față de perioada 1976–1995, atingând 1,12 W/m².

Aproximativ 90% din această energie suplimentară este absorbită de oceane.

5. Bugetul de carbon rămas pentru limita de 1,5°C este aproape epuizat

Pentru a menține încălzirea globală sub pragul de 1,5°C cu o probabilitate de 50%, omenirea mai dispune de aproximativ 130 GtCO₂ începând cu anul 2026.

La nivelul actual al emisiilor, acest buget ar putea fi consumat în aproximativ trei ani.

6. Concentrațiile atmosferice ale principalelor gaze cu efect de seră continuă să crească

În 2025, concentrațiile atmosferice au atins noi maxime:

CO₂: 425,6 ppm

425,6 ppm CH₄ (metan): 1935,9 ppb

1935,9 ppb N₂O (oxid de azot): 339,4 ppb

Aceste valori confirmă acumularea continuă a gazelor care intensifică efectul de seră.

7. Valurile de căldură marine s-au triplat

Numărul zilelor afectate de valuri de căldură marine s-a triplat între 1991 și 2025. Acest fenomen are efecte severe asupra ecosistemelor marine, biodiversității și pescuitului.

8. Creșterea nivelului mărilor se accelerează

Între 2018 și 2025, creșterea medie globală a nivelului mării a ajuns la 3,84 mm pe an, reflectând topirea accelerată a ghețarilor și expansiunea termică a oceanelor.

9. Temperaturile maxime pe uscat cresc mai rapid decât media globală

Temperaturile maxime medii de pe suprafața uscatului au crescut cu aproximativ 1,92°C față de perioada preindustrială — considerabil mai rapid decât temperatura medie globală.

10. Sistemul global de monitorizare climatică este amenințat

Raportul avertizează că infrastructura internațională de observare climatică, coordonată prin Global Climate Observing System, este pusă în pericol de tensiunile geopolitice și reducerile de finanțare.