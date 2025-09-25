Horoscop 26 septembrie 2025. BERBECII își găsesc sufletul pereche

Este o zi prielnică pentru distracție! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 26 septembrie 2025.

Berbec

Cu atmosfera planetară de astăzi, natura ta romantică este în plină floare. Dacă ai un partener de viață în apropiere, acea persoană ar trebui să fie în gardă! S-ar putea să fie multe alte persoane în jur, așa că probabil nu vei avea ocazia să fii singur până diseară. Dacă nu te conectezi cu un potențial partener, cel puțin te vei distra. Ai răbdare!

Taur

S-ar putea să fie nevoie să joci rolul de asistent medical astăzi. Un partener de viață ar putea pretinde că nu se simte bine, iar tu ai putea consuma multă energie încercând să-ți faci prietenul să se simtă mai bine. Nu exagera. S-ar putea să fie vorba de factori psihologici. Prietenul tău ar putea fi gelos pe atenția pe care o acorzi familiei și prietenilor. Fii atent, dar în limite rezonabile!

Gemeni

În general, ești concentrat pe lumea materială, dar ceva legat de energia generată de alinierea planetelor de astăzi te determină să te îndrepți spre interior. S-ar putea să te gândești la bucuriile și durerile reuniunilor familiale din trecut și să te întrebi cum îți afectează acestea viața de acum. Acesta este un proces pozitiv, de vindecare, așa că nu te opune lui. Nu va interfera cu ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Rac

Nu fugi de tensiune astăzi. Orice stres emoțional pe care îl simți va fi agravat dacă nu este abordat imediat. Fii în momentul prezent cât timp momentul este aici. Cu cât înfrunți mai mult prezentul, cu atât vei regreta mai puțin în viitor. Rezolvă orice situație dificilă care apare și mergi mai departe. Este posibil ca oamenii să nu îți înțeleagă nevoile și preocupările până când nu le exprimi clar.

Leu

Nu te mai ascunde în spatele barierei tale intelectuale. Jocurile nu te vor duce nicăieri. Adevărata putere este să te ridici în picioare și să demonstrezi că poți spune ceea ce simți în orice situație, mai ales în ceea ce privește o persoană dragă apropiată. Dacă simți nevoia să spui ceva, spune-o. Nu aștepta ca situația să escaladeze până la o ceartă nesănătoasă înainte de a-ți exprima în sfârșit sentimentele.

Fecioară

Nu mai încerca să simți emoțiile celorlalți și concentrează-te pe ale tale. A fi empatic este cu siguranță lăudabil, dar la un moment dat trebuie să dai piept cu muzica și să te uiți în oglindă. Fă o distincție clară între nevoile tale și cele ale celorlalți. Exprimă-ți sentimentele. Cere ajutor dacă ai nevoie de el. Ceilalți oameni nu sunt cititori de gânduri. Probabil că habar nu au ce simți.

Balanță

Poate părea că niciuna dintre cele două părți ale patului nu este cea potrivită pentru a te trezi astăzi. Singura soluție poate fi să te întorci în țara viselor, dacă poți. Dacă nu poți, concentrează-te pe inima ta, pentru că încearcă să îți spună că are nevoie de atenție. Emoțiile pot fi la cote înalte, așa că ai grijă cum te tratezi pe tine și pe ceilalți.

Scorpion

S-ar putea să simți că ești trădat de o persoană iubită astăzi. Poate că vorbele tale sunt folosite împotriva ta în așa fel încât să te facă să arăți ca tipul cel rău. Când vine vorba de a face o replică în numele tău, lasă cealaltă persoană să știe că o confrunți cu privire la comportamentul său.

Săgetător

S-ar putea să spui un lucru într-un minut și opusul în următorul. De cele mai multe ori sari de la o problemă la alta fără probleme, dar astăzi probabil că oamenii îți vor cere socoteală. Gândește-te la ceea ce vrei să spui înainte de a o spune. Nu-ți spune toate gândurile cu voce tare pentru ca ceilalți să te poată auzi. Procesul tău continuu de gândire ar putea fi confundat cu analiza ta finală. Ar putea apărea confuzia.

Capricorn

Tensiunea din aer ar putea fi ceea ce ai nevoie pentru a deveni mai conștient de problemele subconștiente care îți afectează comportamentul. Sunt multe lucruri pe care trebuie să ți le scoți din piept. Cu cât poți fi mai sincer în legătură cu durerea pe care oamenii ți-au provocat-o, cu atât mai multă iubire va curge în viitor. Deschide canalele de comunicare.

Vărsător

Nu mai fi un tolerant pentru cineva la care ții. Este posibil să lași pe cineva să continue un comportament de dependență periculos doar pentru că vrei să eviți o confruntare. Realizează că acest comportament nu face bine nici unuia dintre voi. Cu cât continui să perpetuezi minciuna, cu atât mai mult va afecta toate părțile implicate. Fii deschis și sincer cu îngrijorările tale.

Pești

Este posibil să ai unele probleme cu mâncarea. Poate că sentimentul tău de prețuire de sine nu este la cel mai înalt nivel, iar tu încerci să compensezi acest lucru sabotându-ți relația cu corpul tău. Mâncarea este hrană sănătoasă de care ai nevoie pentru a supraviețui. Corpul tău merită respect, iar tu trebuie să-i oferi combustibilul adecvat de care are nevoie pentru a fi sănătos.