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Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog

Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
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Numerologul Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. „Voro” oferă sfaturi prețioase pentru a depăși impasul.

Din punct de vedere al câștigurilor financiare, sfârșitul lunii octombrie este benefic pentru Gemeni. Totuși, sănătatea trebuie pusă pe primul plan de acești nativi.

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Celebrul numerolog Mihai Voropchievici avertizează asupra burn-out-ului profesional și recomandă o perioadă de repaus.

Sfatul Runei pentru Gemeni este regăsirea de sine.

Gemenii vor fi sub stindardul Kenaz, Runa luminii și a creativității. Pentru Gemeni, săptămâna se arată una plină de idei, inspirație și limpezime a minții.

Vor găsi soluții la problemele apăsătoare, iar Kenaz favorizează învățarea, scrisul și tot ce ține de comunicare, în general.

Totuși, Mercur, planeta lor guvernatoare, devine retrograd pe 24 octombrie, așa că Gemenii vor alerga să finalizeze negocierile și semnăturile pentru unele contracte importante, în timp util.

În plan emoțional, sinceritatea aduce lumină într-o relație în care dominau neclaritățile.

Ce sunt Runele

Runele sunt semne grafice și litere dintr-un alfabet antic folosit de popoarele germanice și scandinave, al căror nume înseamnă „secret”, „șoaptă” sau „mister”. Primele inscripții datează din jurul secolului al II-lea d.Hr. Cuvântul provine din termenul proto-germanic rūnō. Pentru Rune au fost folosite pentru inscripții pe piatră, lemn, oase sau metal (cum ar fi armele sau pietrele memoriale), deși nu au fost folosite pe scară largă pentru scrieri de zi cu zi.

Mihai Voropchievici, omul cu runele, unul dintre cei mai respectați numerologi din România

Acesta este specialist în arte divinatorii, astrologie, numerologie, chiromanție și cartomanție. Voropchievici este tatăl a trei copii, două fete și un băiat.

Voropchievici se descrie drept un om credincios, dar respectă o singură superstiție, aceea de a nu păși cu stângul când coboară dimineața din pat.

„Eu cred în Dumnezeu! Eu nu contest credința. Ceea ce contest sunt poate preoții. Sunt unii preoți cu har, alții… de dar. Pe aceștia din urmă îi contest…”, a declarat numerologul.

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