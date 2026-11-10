Prima pagină » HOROSCOP » Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”

Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”

Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Numerologul Mihai Voropchievici atrage atenția asupra runelor pentru luna noiembrie 2026. Nu e pentru cei care fac totul ca până acum, spune acesta.

Horoscopul pentru noiembrie stă sub semnul unei rune care vine cu un mesaj foarte clar pentru toate zodiile, scrie huff.ro.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Runa care guvernează luna este Perdhro (cunoscută și ca Perthro).

Mesajul ei este unul clar: a venit vremea să vă ocupați de problemele din viața voastră.

E nevoie de o schimbare de tactică. Și astrele spun asta: Până pe 13-14 noiembrie, Mercur și Venus merg înapoi, sunt retrograde.

Discutăm despre o perioadă de întoarcere la origini, la lucruri neterminate, la cei din trecut.

Nu forțați mâna destinului, este mesajul lui „Voro”. Pe 9 noiembrie avem Luna Nouă în Scorpion, un început bun pentru ce vreți să schimbați cu adevărat, iar pe 16, Marte se intersectează cu Jupiter în Leu, aducând multă energie.

Pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, iar pe 24 avem Luna Plină în Gemeni, lângă Uranus, planeta surprizelor.

Nativii Berbeci pot pierde tot în noiembrie

Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici se îndreaptă, însă, către Berbeci.

Ei vor patina pe runa gheții, Isa. O singură linie dreaptă, rece, imobilă, ca un țurțure amenințător.

Mesajul runei e clar. Dansați pe o pojghiță de gheață foarte subțire.

Fiți extrem de atenți, nu porniți la drum dacă nu sunteți siguri că gheața vă suportă „greutatea” problemelor.

Cu Mercur retrograd până la jumătatea lunii noiembrie, o vorbă aruncată în vânt la job sau în familie poate aduce falimentul personal.

Mergeți pas cu pas, iar în dragoste, ascultați, nu vorbiți prea mult.

Pe plan financiar, nu semnați nimic pe fugă, „ca primarul”. Vedeți ce fel de cheltuieli aveți și cum vor evolua lucrurile.

Vestea bună este că, spre sfârșitul lui noiembrie, Soarele trece în Săgetător, un semn de foc care topește gheața și vă face din nou stăpâni pe situație.

Sfatul runei este unul singur: plimbare, nu alergare, altfel veți regreta mai târziu!

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOPSchimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
19:49
Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
HOROSCOP2027 va fi Anul Caprei de Foc. Ce impact ar putea avea asupra lumii
06:27, 08 Nov 2026
2027 va fi Anul Caprei de Foc. Ce impact ar putea avea asupra lumii
HOROSCOPCea mai ghinionistă zodie în luna noiembrie 2026. Neti Sandu anunță „problemele de sănătate de durată și cu dușmanii ascunși”
10:03, 31 Oct 2026
Cea mai ghinionistă zodie în luna noiembrie 2026. Neti Sandu anunță „problemele de sănătate de durată și cu dușmanii ascunși”
HOROSCOPZodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”
09:16, 24 Oct 2026
Zodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”
HOROSCOPMihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
16:21, 20 Oct 2026
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
HOROSCOPZodia cu noroc în ziua ghinionului, marți, 13 octombrie. Schimbări radicale pentru nativii acestei zodii
13:24, 13 Oct 2026
Zodia cu noroc în ziua ghinionului, marți, 13 octombrie. Schimbări radicale pentru nativii acestei zodii
Mediafax
„Fără nicio problemă!” Peiu: AUR, gata să răstoarne Guvernul Niculescu
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Propunere-surpriză din PSD pentru șefia Curții de Conturi. PNL și USR acuză o nouă alianță PSD-AUR
Mediafax
TRAGEDIE în Bulgaria! Accidente în lanț pe autostradă, un român printre RĂNIȚI
Click
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ce au descoperit oamenii de știință în creierul vulpilor care au devenit prietenoase cu oamenii?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
FLASH NEWSAlexandru Nazare anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și exclude noi măriri de taxe în 2027
16:27
Alexandru Nazare anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și exclude noi măriri de taxe în 2027
ACUZAȚIIAdrian Țuțuianu, le răspunde celor doi deputați USR și PNL, după acuzațiile privind modificarea legii partidelor: „Butoaiele goale fac gălăgie multă”
16:26
Adrian Țuțuianu, le răspunde celor doi deputați USR și PNL, după acuzațiile privind modificarea legii partidelor: „Butoaiele goale fac gălăgie multă”
INFRASTRUCTURĂImagini surprinse pe șantierele Autostrăzii Bacău-Pașcani. Șeful CNAIR anunță că au fost mobilizați 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026
16:12
Imagini surprinse pe șantierele Autostrăzii Bacău-Pașcani. Șeful CNAIR anunță că au fost mobilizați 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026
FLASH NEWSConvoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
16:10
Convoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
ANUNȚSRI face angajări. Ce posturi sunt libere și care sunt condițiile
16:07
SRI face angajări. Ce posturi sunt libere și care sunt condițiile
EXCLUSIVBruxellesul, ținut la ușa negocierilor de la Abu Dhabi. Ștefan Popescu: Europa nu este partener egal la aceste discuții
15:55
Bruxellesul, ținut la ușa negocierilor de la Abu Dhabi. Ștefan Popescu: Europa nu este partener egal la aceste discuții

Cele mai noi

Trimite acest link pe