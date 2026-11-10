Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”

Numerologul Mihai Voropchievici atrage atenția asupra runelor pentru luna noiembrie 2026. Nu e pentru cei care fac totul ca până acum, spune acesta.

Horoscopul pentru noiembrie stă sub semnul unei rune care vine cu un mesaj foarte clar pentru toate zodiile, scrie huff.ro.

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Runa care guvernează luna este Perdhro (cunoscută și ca Perthro).

Mesajul ei este unul clar: a venit vremea să vă ocupați de problemele din viața voastră.

E nevoie de o schimbare de tactică. Și astrele spun asta: Până pe 13-14 noiembrie, Mercur și Venus merg înapoi, sunt retrograde.

Discutăm despre o perioadă de întoarcere la origini, la lucruri neterminate, la cei din trecut.

Nu forțați mâna destinului, este mesajul lui „Voro”. Pe 9 noiembrie avem Luna Nouă în Scorpion, un început bun pentru ce vreți să schimbați cu adevărat, iar pe 16, Marte se intersectează cu Jupiter în Leu, aducând multă energie.

Pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, iar pe 24 avem Luna Plină în Gemeni, lângă Uranus, planeta surprizelor.

Nativii Berbeci pot pierde tot în noiembrie

Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici se îndreaptă, însă, către Berbeci.

Ei vor patina pe runa gheții, Isa. O singură linie dreaptă, rece, imobilă, ca un țurțure amenințător.

Mesajul runei e clar. Dansați pe o pojghiță de gheață foarte subțire.

Fiți extrem de atenți, nu porniți la drum dacă nu sunteți siguri că gheața vă suportă „greutatea” problemelor.

Cu Mercur retrograd până la jumătatea lunii noiembrie, o vorbă aruncată în vânt la job sau în familie poate aduce falimentul personal.

Mergeți pas cu pas, iar în dragoste, ascultați, nu vorbiți prea mult.

Pe plan financiar, nu semnați nimic pe fugă, „ca primarul”. Vedeți ce fel de cheltuieli aveți și cum vor evolua lucrurile.

Vestea bună este că, spre sfârșitul lui noiembrie, Soarele trece în Săgetător, un semn de foc care topește gheața și vă face din nou stăpâni pe situație.

Sfatul runei este unul singur: plimbare, nu alergare, altfel veți regreta mai târziu!