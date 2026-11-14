Zodia care își schimbă radical viața în următorii 5 ani. Mariana Cojocaru anunță „un nou loc de muncă, o mutare sau o despărțire neașteptată”.

Nativii Scorpion vor trăi ani de transformări fundamentale.

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În următorii cinci ani, Universul le va oferi șansa unei renașteri ca Pasărea Phoenix.

Schimbările pot apărea din senin: un nou job, o mutare sau o despărțire-șoc.

Totul va avea însă sens, la un moment dat în viață.

Cariera se poate îndrepta către o direcția cu totul diferită, mai aproape de ceea ce își doresc în adâncul sufletului lor Scorpionii.

În viața sentimentală, intensitatea emoțiilor va fi debordantă.

Cum va fi viața de cuplu a Scorpionilor în următorii ani

Unele relații vor deveni sufocante, dar Scorpionii vor învăța să lase controlul și să aibă încredere, subliniază astrologul Mariana Cojocaru, în horoscopul realizat pentru ziarulprofit.ro.

Este o perioadă lungă de curățare karmică, desigur, de vindecare și eliberare de anumite poveri mai mult sufletești, decât materiale.

Ceea ce pierd acum Scorpionii va fi înlocuit de ceva mult mai bun în următorii ani.

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Totodată, Berbecii se pregătesc să pășească într-o nouă etapă a vieții, marcată de transformări importante, ambiții puternice și oportunități neașteptate, anunță astrologul Mariana Cojocaru.

Curajul și energia care îi caracterizează îi vor ajuta să depășească obstacolele și să își atingă obiectivele.

Cei care au muncit cu perseverență vor începe să culeagă roadele eforturilor depuse, mai ales în carieră și în plan financiar.

Totuși, graba și tendința de a acționa din impuls le-ar putea aduce pierderi, dacă nu vor analiza cu atenție fiecare decizie.

În dragoste, Berbecii pot avea parte de trăiri intense, pasiune și întâlniri care le vor schimba perspectiva asupra relațiilor.

Pentru ca lucrurile să evolueze favorabil, vor trebui să învețe să ofere stabilitate și să aibă mai multă răbdare.