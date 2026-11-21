Iată care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop, potrivit experților în astrologie. Una dintre cele 12 zodii din horosco și-a căpătat această „reputație” din partea mai multor publicații de astrologie și astrologilor citați în articole internaționale.

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Este vorba despre zodia Gemeni. Aceasta este considerată cea mai mincinoasă din horoscop. Astfel, potrivit astrologilor de la Horoscope.com, Gemenii sunt cei mai pricepuți la minciună, datorită inteligenței, spontaneității și talentului de a comunica.

De ce sunt considerați Gemenii cei mai mincinoși?

Pentru că nativii reușesc să schimbe ușor povestea, adaptând aceeași întâmplare în funcție de persoana cu care vorbesc. Apoi, sunt și foarte convingători. Aceștia au talentul de a găsi rapid explicații.

Zodia Gemeni poate și să improvizeze. Astfel, nativii pot inventa justificări pe loc, fără să pară că se străduiesc. În plus, ei pot ascunde adevărul, preferând, uneori, să spună o poveste mai interesantă decât realitatea. Nu în ultimul rând, nativii se folosesc de umor. Ei pot transforma o situație incomodă într-o glumă pentru a evita întrebările.

Date generale despre zodia Gemeni

Zodia Gemeni (21 mai – 21 iunie) este un semn de aer guvernat de Mercur. El este cunoscut pentru adaptabilitate, curiozitate și ușurința în comunicare.

Ca și trăsături de personalitate, nativii din zodia Gemeni sunt comunicativi și sociabili, curioși și ageri, flexibili și dinamici. Dar, pe de altă parte, ei pot fi și schimbători și nehotărâți, impulsivi și nerăbdători, detașați și superficiali.