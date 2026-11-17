Care este zodia care scapă de sărăcie în noiembrie 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Aceasta afirmă despre acești nativi că „vor primi vești legate de un nou serviciu sau de o nouă ocupație”.

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Este vorba despre zodia Taur. Nativii pot primi vești legate de un nou serviciu sau de o nouă ocupație. Planetele au fost retrograde, iar mulți dintre ei au așteptat aceste vești bune, ajungând chiar să aibă impresia că nu vor mai veni. De asemenea, nu trebuie uitat că Taurul este tot o zodie venusiană, la fel ca Balanța.

Ambele zodii au foarte multe talente pe care nu și le exploatează, iar până pe 4 decembrie, este o perioadă foarte bună pentru ca Taurii să încerce să pună în practică anumite idei și chiar să câștige bani din talentele lor, a anunțat Cristina Demetrescu la emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV.

Mișcări importante de planete, în săptămâna în curs

Săptămâna în curs, dar și până pe 4 decembrie, Venus se află în mișcare directă, după ce a ieșit din retrogradare, și tranzitează zodia Balanței, semnul asociat dansului. Astrologii anunță că este un moment extrem de bun pentru ca oamenii să se înscrie la un curs de dans, să danseze și să-și reintre în formă.

De asemenea, Venus este singura planetă pe care ne putem baza în această perioadă, micul benefic, care se simte foarte bine în acest semn zodiacal. Jupiter, celălalt benefic, marele benefic, se află și el într-o poziție incomodă în această perioadă, fiind un soi de moment zero, în care lucrurile se întorc, atât cele bune, cât și cele mai puțin bune. Jupiter, marele benefic, și Marte, micul malefic, sunt ambele blocate pe karma, anunță Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea, de la Pro TV.

Așadar, o expresie potrivită pentru această perioadă ar fi că „ce semeni, aia culegi”, iar acest lucru este valabil și în sens pozitiv, pentru că se întorc atât faptele bune, cât și cele rele. Este, deci, o perioadă în care fiecare primește, într-un fel sau altul, ceea ce a oferit.