Neti Sandu nominalizează zodia care va începe o nouă viață în luna mai 2026: „Se întâmplă o dată la 84 de ani”

Neti Sandu și Andreea Marinescu au pregătit horoscopul pentru perioada 20 aprilie – 21 mai 2026, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această lună.

Dacă până acum planetele, atunci când au fost în Capricorn, au stat grupate acolo, iar apoi s-au mutat tot în grup în Pești, și în Berbec erau la fel de concentrate, din acest moment încep să se răzlețească. Astfel, vom avea și noi mai multă libertate de mișcare și nu ne vom mai simți atât de presați.

Lucrurile par să devină mai ușoare

S-a pus o presiune foarte mare pe anumite sectoare de viață, însă acum lucrurile par să devină mai ușoare. Vom jongla cu diferite aspecte astfel încât să iasă așa cum ne dorim, fără să mai depunem tot efortul într-o singură direcție — aceasta este ideea de bază.

Abia acum, odată cu intrarea în zodia Taurului, lucrurile s-au mai distanțat puțin și avem această perioadă dintre 20 aprilie și 21 mai. Planetele au timp să se miște, iar noi să ne adaptăm pe parcurs.

Soarele intră în Taur

După 20 aprilie, Soarele intră în Taur, iar Mercur intră și el pe 3 mai în aceeași zodie. Împreună, aceste energii susțin acțiunea și comunicarea. Apoi, pe 24 aprilie, Venus intră în Gemeni, iar pe 26 aprilie intră Uranus. Aici apare această distanțare despre care vorbeam.

Revenind puțin la Berbec, Marte mai are de traversat această zodie de domiciliu, unde se află deja Saturn și Neptun.

Cam așa arată harta. Mai este important de menționat că Pluton începe să retrogradeze din 6 mai până pe 16 octombrie. Nu se va resimți neapărat în mod concret, ci mai degrabă ca o stare de metamorfoză, de insight-uri, din care, în final, trebuie să rezulte ceva transformat, „alchimizat”.

Pentru Gemeni, se anunță un nou început, o resetare completă.

Uranus nu a mai fost în această zonă de 84 de ani și intră pe 26 aprilie, iar Venus intră pe 24 aprilie. Aceste influențe le aduc un suflu extraordinar. Gemenii au deja capacitatea de a face foarte multe lucruri simultan — adesea își iau două joburi și funcționează bine pe mai multe planuri. Mintea lor este sclipitoare.

Chiar și așa, nici nu își imaginează cât de mult pot realiza acum, cu Uranus care va sta 7 ani în zodia lor, alături de Venus la început. Această combinație poate aduce schimbări rapide și benefice: chiar și cei care spuneau că au doar carieră și nu au loc pentru relații ar putea descoperi, brusc, apariția unei relații frumoase și de durată. Jupiter se află în casa banilor pentru Gemeni, ceea ce înseamnă oportunități de creștere financiară. Pot valorifica fiecare afacere sau colaborare, iar veniturile pot crește considerabil, aducând și satisfacții profesionale importante.

Este o perioadă specială, cu experiențe noi, pe care nu le-am mai trăit. De aceea, nu știm exact cum va arăta viitorul apropiat — îl vom descoperi pas cu pas. Astrologia ne oferă direcții, dar este nevoie de răbdare pentru a vedea cum se concretizează lucrurile în timp.

