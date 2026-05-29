Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”

Neti Sandu dezvăluie zodie care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026. Renumitul astrolog spune: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”.

Perioada 21 mai – 21 iunie 2026 este una frumoasă, spune astrologul. Este important ca în această perioadă să fim prompți șși să observăm că, atunci când un lucru se termină, altul începe. Astrologic vorbind, ne apropiem de finalul tranzitului lui Jupiter în Rac și este o perioadă care a durat circa un an. Astrologul spune că trebuie să profităm la maximum de această etapă și să valorificăm tot ceea ce a acumulat Jupiter în Rac. Acum, suntem în Gemeni, iar după aceea, marele benefic va intra în Leu, la finalul lunii iunie, în jur de 30 de zile, anunță Știrile Pro TV.

În această perioadă, este important să ne concentrăm pe două lucruri: faptul că Jupiter își încheie tranzitul prin Rac și este momentul să extragem toate beneficiile acestei perioade, dar și că Mercur se mișcă rapid și aduce lucruri bune, însă dacă greșim, ulterior ne poate taxa, pentru că va deveni retrograd.

Zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026

Pentru că suntem în sezonul Gemenilor, aceasta este o perioadă în care ei trebuie să meargă pe idei noi, să înceapă lucruri noi, să aibă inițiative — acestea au șanse mari de reușită acum.

Neti Sandu anunță că Jupiter se află în zona banilor, ceea ce înseamnă că trebuie valorificat acest context financiar. Jupiter este „marele finanțist” al zodiacului, „marele bancher”, și de aici se pot obține beneficii importante: salariu mai mare, credite, sau diverse câștiguri legate de interesul personal și profesional.

Totodată, începând cu data de 1 iunie, Mercur intră în Rac, tot pe zona banilor, alături de Jupiter. Asta poate aduce oportunități financiare și mai mari, chiar și posibilitatea unui salariu mai bun la serviciu. ”Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice, inclusiv din colaborări”, spune Neti Sandu.

Totodată, în această zonă se află și Marte, într-o casă a sănătății și a problemelor de rutină. De aceea, este important ca Gemenii să aibă grijă de sănătate, să evite surmenajul și să nu își încarce excesiv programul. Nu în ultimul rând, comunicarea trebuie gestionată bine, deoarece există multe lucruri de făcut, însă în final lucrurile au șanse să reușească.

