Viețile a 4 zodii se schimbă total. Vor fi răsturnări majore de situație

Influențele karmice vor marca viața anumitor zodii în următorii 7 ani. Practic, viețile a 4 zodii se schimbă total. Potrivit acesteia, traversăm o perioadă cu profunde transformări spirituale și emoționale, declanșate de tranzițiile lente ale planetelor grele — Saturn, Uranus, Neptun și Pluto — care vor aduce lecții de viață, eliberări dureroase și, pentru unii, șansa unei renașteri complete.

Anumite semne zodiacale vor fi „chemate” de Univers să-și repare greșelile trecutului. Acestea vor fi testate în privința răbdării, relațiilor și alegerilor personale. Karma nu este o pedeapsă, ci o lecție. Vine în momentele în care sufletul nostru trebuie să evolueze și să învețe să lase în urmă tot ce nu mai are rost.

Gemeni primesc lecții legate de stabilitate și alegeri

Nativii Gemeni vor fi puși față în față cu consecințele propriilor decizii. În următorii ani, karma le va arăta că nu tot ce strălucește este aur. Vor fi nevoiți să învețe răbdarea, să nu mai fugă de responsabilități și să-și asume drumul ales. „Pentru ei, tentațiile și schimbările bruște pot aduce stres, dar și maturizare profundă”, explică astrologul.

Scorpionul va avea parte de o confruntare cu umbrele trecutului

Pentru Scorpioni, următorii 7 ani sunt o perioadă de transformare profundă. Ei vor trece prin situații care le vor testa puterea interioară și capacitatea de iertare. Relațiile toxice, dependențele emoționale și atașamentele dureroase vor fi puse sub lupă. „Universul le va arăta clar ce trebuie să schimbe pentru a renaște spiritual”, spune Mariana Cojocaru.

Peștii au parte de trezire spirituală și eliberări dureroase

Peștii vor simți cel mai intens influența karmică. Vor trece printr-o perioadă de eliberare emoțională și descoperire a sinelui. Pot apărea despărțiri, pierderi sau renunțări la oameni și situații care le blochează evoluția. „Universul le cere să renunțe la iluzie și să aleagă adevărul. Doar așa se pot vindeca complet”, afirmă Mariana Cojocaru.

Capricornul este la finalul unui ciclu karmic

Capricornii vor încheia un ciclu karmic de peste 14 ani. Ei vor fi puși în fața unor situații care îi vor obliga să aleagă între putere și echilibru interior. Pozițiile înalte, ambițiile și relațiile bazate pe interes vor fi testate. Vor învăța că succesul real vine doar atunci când sufletul e împăcat.

Chiar dacă perioada următoare aduce stres, incertitudine și schimbări bruște, totul face parte dintr-un proces de curățare spirituală. De aceea, Universul ne obligă să ne uităm în oglindă și să vedem cine suntem cu adevărat. Cei care acceptă lecțiile vor fi răsplătiți cu libertate, pace și o nouă direcție în viață.

Așadar, viețile a 4 zodii se schimbă total, următorii 7 ani vor fi un test de rezistență și credință. Karma va aduce în prim-plan adevăruri incomode, dar și șansa unui nou început pentru zodiile pregătite să evolueze.