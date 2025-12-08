Prima pagină » Actualitate » Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Bianca Dogaru
08 dec. 2025, 15:23, Actualitate
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au avut un rezultat clar: Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat mandatul de Primar General cu 36,17% din voturi. Dar, dincolo de marea bătălie pentru podium, aceste alegeri au lăsat în urmă și un pluton de 12 candidați care nu au reușit să depășească 0,3%.

Pentru a intra în cursă, fiecare candidat a avut nevoie de minimum 18.000 de semnături. În total, aceste candidaturi au adunat pe hârtie peste 200.000 de semnături, dar în urne sub 9.000 de voturi cumulate.

După numărarea integrală a voturilor, scorurile principale arată așa:

  • Ciprian Ciucu – 36,16% – 211.471 voturi
  • Anca Alexandrescu – 21,94% – 128.293 voturi
  • Daniel Băluță – 20,51% – 119.871 voturi
  • Cătălin Drulă – 13,90% – 81.272 voturi
  • Ana Ciceală – 5,85% – 34.191 voturi

Pentru Ciucu, victoria este clară.

Sursa foto: Mediafax

Pentru AUR, o surpriză majoră, după ce Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul doi și a obținut un scor spulberător.

Sursa foto: Mediafax

Pentru PSD și USR, încă o înfrângere într-o serie care deja a devenit obișnuință.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

12 candidați sub 0,3% – „Plutonul invizibililor”

Cursa pentru Primăria Generală a ajuns să fie împărțită în două tabere, delimitate de diferențe uriașe de voturi. Imediat sub podiumul format din marile partide politice, a urmat Ana-Maria Ciceală, candidata SENS, cu un scor de 5,85 %. Diferență mare de voturi față de ultimul clasat, Cătălin Drulă, însă situată la poli opuși de restul celor 12 candidați, care nu au reușit să atingă nici măcar pragul de 0,3%.
Aceștia sunt candidații care au intrat în istorie cu scoruri aproape simbolice, deși au strâns mii de semnături pentru depunerea candidaturilor:

Candidații retrași: voturi pierdute „în gol”

Mulți bucureșteni au votat și candidați care s-au retras între timp, dar s-au regăsit pe buletinele de vot.

Vlad Gheorghe, a plecat chiar înaintea finalului de campanie, în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu. Cu toate acestea, 633 de oameni l-au votat degeaba.

La polul opus, Eugen Teodorovici s-a retras din cursa prezidențială ca să-l susțină pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Teodorovici a obținut și el aproape triplu de voturi „inutile”.

Retragerea lui nu a oprit 1610 de oameni să-i acorde votul de încredere și să-l plaseze tocmai pe locul 6.

Ca atare, 12 candidați care au obținut sub 1% în alegerile locale parțiale din București au reușit să strângă și să depună 216.000 de semnături pentru susținerea lor în cursă.

În final, toți 12 care se visau Primari ai Capitalei și au umplut cu candidaturile lor buletinul de vot au obținut în total, adunat, 9616 voturi. Pe ei au pus ștampila doar 22% din cei care le-au făcut cadou semnăturile.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor
15:19
Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor
ACTUALITATE Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc
15:17
Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc
EXCLUSIV După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
15:10
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
METEO Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani
14:50
Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani
AGRICULTURĂ O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
14:49
O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
ACTUALITATE O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon
14:49
O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Furnicile au o abilitate uimitoare de „a mirosi” moartea
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
FLASH NEWS Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
15:46
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
RĂZBOI „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
15:39
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
EXCLUSIV Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
15:34
Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție

Cele mai noi