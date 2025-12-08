Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au avut un rezultat clar: Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat mandatul de Primar General cu 36,17% din voturi. Dar, dincolo de marea bătălie pentru podium, aceste alegeri au lăsat în urmă și un pluton de 12 candidați care nu au reușit să depășească 0,3%.

Pentru a intra în cursă, fiecare candidat a avut nevoie de minimum 18.000 de semnături. În total, aceste candidaturi au adunat pe hârtie peste 200.000 de semnături, dar în urne sub 9.000 de voturi cumulate.

După numărarea integrală a voturilor, scorurile principale arată așa:

Ciprian Ciucu – 36,16% – 211.471 voturi

– 36,16% – 211.471 voturi Anca Alexandrescu – 21,94% – 128.293 voturi

– 21,94% – 128.293 voturi Daniel Băluță – 20,51% – 119.871 voturi

– 20,51% – 119.871 voturi Cătălin Drulă – 13,90% – 81.272 voturi

– 13,90% – 81.272 voturi Ana Ciceală – 5,85% – 34.191 voturi

Pentru Ciucu, victoria este clară.

Pentru AUR, o surpriză majoră, după ce Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul doi și a obținut un scor spulberător.

Pentru PSD și USR, încă o înfrângere într-o serie care deja a devenit obișnuință.

12 candidați sub 0,3% – „Plutonul invizibililor”

Cursa pentru Primăria Generală a ajuns să fie împărțită în două tabere, delimitate de diferențe uriașe de voturi. Imediat sub podiumul format din marile partide politice, a urmat Ana-Maria Ciceală, candidata SENS, cu un scor de 5,85 %. Diferență mare de voturi față de ultimul clasat, Cătălin Drulă, însă situată la poli opuși de restul celor 12 candidați, care nu au reușit să atingă nici măcar pragul de 0,3%.

Aceștia sunt candidații care au intrat în istorie cu scoruri aproape simbolice, deși au strâns mii de semnături pentru depunerea candidaturilor: