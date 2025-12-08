Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au avut un rezultat clar: Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat mandatul de Primar General cu 36,17% din voturi. Dar, dincolo de marea bătălie pentru podium, aceste alegeri au lăsat în urmă și un pluton de 12 candidați care nu au reușit să depășească 0,3%.
Pentru a intra în cursă, fiecare candidat a avut nevoie de minimum 18.000 de semnături. În total, aceste candidaturi au adunat pe hârtie peste 200.000 de semnături, dar în urne sub 9.000 de voturi cumulate.
Pentru Ciucu, victoria este clară.
Mulți bucureșteni au votat și candidați care s-au retras între timp, dar s-au regăsit pe buletinele de vot.
Vlad Gheorghe, a plecat chiar înaintea finalului de campanie, în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu. Cu toate acestea, 633 de oameni l-au votat degeaba.
La polul opus, Eugen Teodorovici s-a retras din cursa prezidențială ca să-l susțină pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Teodorovici a obținut și el aproape triplu de voturi „inutile”.
Retragerea lui nu a oprit 1610 de oameni să-i acorde votul de încredere și să-l plaseze tocmai pe locul 6.
Ca atare, 12 candidați care au obținut sub 1% în alegerile locale parțiale din București au reușit să strângă și să depună 216.000 de semnături pentru susținerea lor în cursă.
În final, toți 12 care se visau Primari ai Capitalei și au umplut cu candidaturile lor buletinul de vot au obținut în total, adunat, 9616 voturi. Pe ei au pus ștampila doar 22% din cei care le-au făcut cadou semnăturile.
