08 dec. 2025, 15:19, Actualitate
Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor

În România, prețul mediu cerut de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Printre marile orașe din țară, cea mai mare creștere a fost de 21%, în Craiova, o creștere care a propulsat orașul pe locul patru în topul celor mai scumpe din țară. 

Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%, potrivit indicelui Imobiliare.ro,

Surpriza vine însă din Craiova, unde, în 2025, s-a înregistrat cea mai mare majorare a prețurilor, de la noi din țară.

Craiova, surpriza anului în imobiliare

Vorbim despre o creștere cu 21%, care a propulsat orașul pe locul patru în topul celor mai scumpe din țară. Cu un preț mediu solicitat cumpărătorilor de 2.095 euro/mp util, Craiova se află, în prezent, la mică distanță de București.

Craiova se afirmă tot mai clar ca un pol emergent pe harta imobiliară a României, un oraș secundar care traversează astăzi o fază de dezvoltare accelerată. Prețurile locuințelor au crescut constant, reflectând cererea tot mai ridicată și interesul de investiție. Alături de Sibiu și Oradea, Craiova demonstrează că orașele secundare pot oferi stabilitate, creștere și dezvoltare”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Aceleași scumpiri semnificative au fost înregistrate și în București. În medie, prețul solicitat de proprietari și dezvoltatori cumpărătorilor a crescut cu circa 17%, acesta fiind al doilea cel mai mare avans înregistrat în 12 luni la nivel național.

Craiova a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor

Media în București este în jur de 2.178 euro/mp util, dar există diferențe majore între cele mai ieftine și cele mai scumpe cartiere bucureștene. Apartamentele din Ferentari rămân cele mai ieftine din Capitală, cumpărătorii achitând sub 1.100 euro/mp util pentru a le achiziționa, în timp ce locuințele situate în zona Aviatorilor au ajuns să fie cele mai scumpe, fiind scoase pe piață în 2025 cu un preț mediu ce s-a apropiat de pragul de 5.000 euro/mp util.

Un avans important al prețurilor în 2025 a fost observat și în Ploiești. Prețul mediu solicitat a crescut cu 14% și a ajuns la valoarea de 1.333 euro/mp util.

Pe locul patru în topul celor mai semnificative scumpiri înregistrate în ultimele 12 luni pe piața rezidențială este Constanța. Aici, prețurile apartamentelor s-au apreciat cu 13% până la 1.930 euro/mp util. Un avans cu 12% a putut fi observat în Iași și în Timișoara. Prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 1.896 euro/mp util în Capitala Moldovei și la 1.857 euro/mp util în orașul de pe Bega.

În Sibiu, apartamentele s-au scumpit cu 11% , până la 1.927 euro/mp util. În același ritm au crescut prețurile solicitate de vânzători și în Cluj-Napoca. Orașul rămâne în continuare cel mai scump din țară. Cumpărătorii din Cluj-Napoca achită, în medie, 3.207 euro/mp util pentru a achiziționa un apartament.

O creștere cu 10% a prețului mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a putut fi observată și în Oradea, unde prețul mediu s-a apropiat de borna de 1.800 euro/mp util.

Un avans similar a putut fi observat și în Brașov. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor în orașul de sub Tâmpa este de 2.223 euro/mp util în cazul apartamentelor. În cazul proprietăților noi, costurile de achiziție sunt însă mai mari, depășind pragul de 2.600 euro/mp util.

