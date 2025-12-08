Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei au avut un deznodământ clar: Ciprian Ciucu a câștigat fotoliul de Primar General cu 36,17% din voturi. Dincolo de victorie, rămâne amprenta unei prezențe la vot mai mică decât cea de la alegerile locale din iunie 2024, conform Mediafax. După președintele României, primarul general este persoana care este votată în mod direct de cei mai mulți dintre alegători, însă realitatea din ziua votului a fost cu totul alta.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București au înregsitrat cea mai mică prezență la urne din ultimul deceniu. Prezența a fost de 36,73%, iar în unele secții de votare au fost prezente la urne chiar și 5 persoane. Mai puțin de 80.000 de bucureșteni au mers ca să-și aleagă primarul general, iar în unele secții au fost înregistrate numere „record” de alegători. În Secția de votare nr. 378, cu sediul în Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”, Anca Alexandrescu a obținut 6 voturi, urmată de Daniel Băluță cu 4. La această secție au votat doar 15 persoane.

La Secția de votare 386, Anca Alexandrescu a obținut 5 voturi, urmată de Daniel Băluță cu 2 voturi și Ana Ciceală un vot. Aici au votat doar 8 persoane. La secția nr. 613 au votat 13 persoane, 8 cu Alexandrescu, iar Ciceală, Ciucu, Băluță, Drulă și Burcea au obținut câte un vot. Surpriza vine de la secția nr. 631 unde Anca Alexandrescu a obținut 60% din voturi. Aici au fost prezente la urne doar 5 persoane, 3 au votat cu reprezentata AUR, iar celelate două persoane au votat cu Drulă și Băluță.

