Volodymyr Zelenskiy a declarat că negociatorii ucraineni și americani rămân divizați în ceea ce privește concesiile teritoriale din planul de pace al președintelui Donald Trump.

Într-un interviu telefonic acordat Bloomberg, Volodymyr Zelenskiy a transmis că elementele planului SUA necesită discuții suplimentare cu privire la o serie de „probleme sensibile”, inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina și controlul asupra regiunilor estice. Liderul ucrainean a afirmat că negociatorii nu au ajuns încă la un acord cu privire la Donbasul ucrainean cu provinciile Donețk și Luhansk.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei — și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenskiy pentru Bloomberg News, luni dimineață. Potrivit oficialului, Kievul insistă pentru un acord separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special din partea SUA.

Declarațiile lui Zelenskiy vin la doar câteva ore după ce Trump s-a declarat „puțin dezamăgit” de președintele ucrainean, care, potrivit lui, nu a citit încă propunerea de pace a Statelor Unite.

„Am discutat cu președintele Putin și am discutat cu liderii ucraineni, inclusiv… președintele Zelenski, și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost făcută acum câteva ore”, a spus Trump.

Moscova, pe de altă parte, a fost „de acord cu ea”, a declarat Trump reporterilor la Washington, duminică sera.

Potrivit Bloomberg, comentariile lui Zelenskiy indică faptul că mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un consens. Vineri, SUA au declarat că negociatorii americani au încheiat un acord cu Kievul privind un „cadru de măsuri de securitate” și au discutat despre ceea ce este necesar pentru a preveni un alt atac, deși nu au existat semne care să indice o evoluție majoră.

Președintele ucrainean a întărit poziția Kievului potrivit căreia garanțiile de securitate trebuie să funcționeze ca mecanismul de apărare reciprocă al NATO, cunoscut sub numele de articolul 5. El a afirmat că dorește să știe ce sunt dispuși să ofere aliații occidentali, dat fiind faptul că negociatorii lucrează la un acord separat privind garanțiile.

„Există o întrebare la care eu – și toți ucrainenii – vrem să primim un răspuns: dacă Rusia va începe din nou un război, ce vor face partenerii noștri”, a spus Zelenskiy.

Liderul ucrainean a sosit luni la Londra, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta propunerea SUA.

Deși planul de pace propus de Trump conținea inițial 28 de puncte, care păreau favorabile Rusiei, în prezent nu se știe cu exactitate câte au mai rămas.

Kremlinul cere Ucrainei să cedeze zone din regiunea Donețk pe care trupele sale nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război. Zelenskiy și aliații europeni au afirmat, în repetate rânduri, că trebuie impus un armistițiu de-a lungul actualei linii de front, respingând cererea de retragere a armatei ucrainene.

Planul SUA include, de asemenea, perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și exploatarea activelor imobilizate ale băncii centrale ruse.

„Discutăm cu SUA – este o muncă constructivă”, a spus Zelenskiy. „Dar există întrebări care privesc Europa – și noi nu putem decide pentru Europa. Trebuie să discutăm cu Europa despre aderarea Ucrainei la UE, care face parte, de asemenea, din garanțiile de securitate.”

La Londra, Zelenskiy se va întâlni și cu șeful serviciilor sale de securitate, Rustem Umerov, care a avut o întâlnire cu Witkoff și Kushner în weekend, pentru o informare detaliată. Acesta va călători la Bruxelles, luni, și la Roma pentru o întâlnire cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni marți, a spus el.

„După aceea, vom avea viziunea noastră comună” pentru discuții, a spus Zelenskiy. „Și sunt gata să zbor în SUA dacă președintele este pregătit pentru o astfel de întâlnire.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii?

Pacea din Ucraina, în impas. Zelenski are întâlniri la Londra cu lideri europeni. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump