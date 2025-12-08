Prima pagină » Știri externe » „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA

„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA

08 dec. 2025, 15:39, Știri externe
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA

Volodymyr Zelenskiy a declarat că negociatorii ucraineni și americani rămân divizați în ceea ce privește concesiile teritoriale din planul de pace al președintelui Donald Trump.

Într-un interviu telefonic acordat Bloomberg, Volodymyr Zelenskiy a transmis că elementele planului SUA necesită discuții suplimentare cu privire la o serie de „probleme sensibile”, inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina și controlul asupra regiunilor estice. Liderul ucrainean a afirmat că negociatorii nu au ajuns încă la un acord cu privire la Donbasul ucrainean cu provinciile Donețk și Luhansk.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei — și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenskiy pentru Bloomberg News, luni dimineață. Potrivit oficialului, Kievul insistă pentru un acord separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special din partea SUA.

Declarațiile lui Zelenskiy vin la doar câteva ore după ce Trump s-a declarat „puțin dezamăgit” de președintele ucrainean, care, potrivit lui, nu a citit încă propunerea de pace a Statelor Unite.

„Am discutat cu președintele Putin și am discutat cu liderii ucraineni, inclusiv… președintele Zelenski, și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost făcută acum câteva ore”, a spus Trump.

Moscova, pe de altă parte, a fost „de acord cu ea”, a declarat Trump reporterilor la Washington, duminică sera.

Potrivit Bloomberg, comentariile lui Zelenskiy indică faptul că mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un consens. Vineri, SUA au declarat că negociatorii americani au încheiat un acord cu Kievul privind un „cadru de măsuri de securitate” și au discutat despre ceea ce este necesar pentru a preveni un alt atac, deși nu au existat semne care să indice o evoluție majoră.

Președintele ucrainean a întărit poziția Kievului potrivit căreia garanțiile de securitate trebuie să funcționeze ca mecanismul de apărare reciprocă al NATO, cunoscut sub numele de articolul 5. El a afirmat că dorește să știe ce sunt dispuși să ofere aliații occidentali, dat fiind faptul că negociatorii lucrează la un acord separat privind garanțiile.

„Există o întrebare la care eu – și toți ucrainenii – vrem să primim un răspuns: dacă Rusia va începe din nou un război, ce vor face partenerii noștri”, a spus Zelenskiy.

Liderul ucrainean a sosit luni la Londra, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta propunerea SUA.

Deși planul de pace propus de Trump conținea inițial 28 de puncte, care păreau favorabile Rusiei, în prezent nu se știe cu exactitate câte au mai rămas.

Kremlinul cere Ucrainei să cedeze zone din regiunea Donețk pe care trupele sale nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război. Zelenskiy și aliații europeni au afirmat, în repetate rânduri, că trebuie impus un armistițiu de-a lungul actualei linii de front, respingând cererea de retragere a armatei ucrainene.

Planul SUA include, de asemenea, perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și exploatarea activelor imobilizate ale băncii centrale ruse.

„Discutăm cu SUA – este o muncă constructivă”, a spus Zelenskiy. „Dar există întrebări care privesc Europa – și noi nu putem decide pentru Europa. Trebuie să discutăm cu Europa despre aderarea Ucrainei la UE, care face parte, de asemenea, din garanțiile de securitate.”

La Londra, Zelenskiy se va întâlni și cu șeful serviciilor sale de securitate, Rustem Umerov, care a avut o întâlnire cu Witkoff și Kushner în weekend, pentru o informare detaliată. Acesta va călători la Bruxelles, luni, și la Roma pentru o întâlnire cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni marți, a spus el.

„După aceea, vom avea viziunea noastră comună” pentru discuții, a spus Zelenskiy. „Și sunt gata să zbor în SUA dacă președintele este pregătit pentru o astfel de întâlnire.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii?

Pacea din Ucraina, în impas. Zelenski are întâlniri la Londra cu lideri europeni. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump

Recomandarea video

Citește și

UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
CONTROVERSĂ Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA
14:45
Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA
EXTERNE Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii?
14:27
Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii?
ACTUALITATE Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă
12:57
Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă
EXTERNE Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
12:06
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
EXTERNE Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
11:47
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Furnicile au o abilitate uimitoare de „a mirosi” moartea
ULTIMA ORĂ CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
16:18
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
FLASH NEWS Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
15:46
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
EXCLUSIV Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
15:34
Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Cele mai noi