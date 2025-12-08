Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție

Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție

08 dec. 2025, 15:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat vehement situația suspectă a marilor case de sondaje de opinie, care și la alegerile pentru Primăria Capitalei au dat rateuri semnificative față de rezultatele oficiale. În opinia cunoscutului gazetar, acestea au devenit adevărate rezervoare de corupție, profitând de o lege laxă și de sumele generoase oferite de partide.

Provocat de moderatorul Ionuț Cristache să comenteze lipsa de legitimitate a caselor de sondare, care majoritatea au oferit rezultate departe de situația din teren, Ion Cristoiu a observat că acestea sunt încurajate de lipsa unei instituții de acreditare, dar și de lipsa unei legi care să reglementeze acuratețea acestora. În aceste condiții, corupția din spatele lor proliferează.

  • La București au fost 18 sondaje. La ora actuală este cea mai mare afacere de corupție din istoria postdecembristă. Nu există instituție de acreditare. Dacă CNA ne supraveghează să nu dăm fake news-uri sau să nu manipulăm, ele pot fi înființate peste noapte. Normal ar trebui o lege care să prevadă niște condiții: să ai sediu, un număr de angajați, să nu greșești mai mult de 2-3 ori, a comentat cunoscutul jurnalist.

Profituri uriașe cu resurse puține. Case de sondare sau fabrici de manipulare?

Făcând parte din prima generație de studenți care a făcut sociologie după Al doilea Război Mondial, la Facultgatea de Filosofie de la Cluj, unde a făcut inclusiv cercetare în teren, Cristoiu a remarcat că aceste institute de sondare au devenit o mega-afacere. Mai grav este că acestea au un rol manipulator.

Ei câștigă urieșește cu mijloace foarte puține. Sunt plătiți de partide ca să manipuleze în diferite sensuri. Nu au filtrul numit opinia publică. Dacă ar depinde numai de corectitudine, ar fi foarte atente. Normal ar fi să fie o anchetă. Au fost plătiți să dea cifre, asta e afacerea de corupție. Fake news înseamnă știre dată premeditată care folosește la ceva.

