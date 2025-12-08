Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes

08 dec. 2025, 15:41, Știri externe
Autoritățile spaniole au confirmat decesul unui român în urma valurilor oceanice care au lovit duminică Tenerife

MAE a anunțat că a fost notificat duminică cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetățeni români.

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.

Reprezentanții oficiului consular român mențin legătura cu autoritățile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetățenie română, anunță MAE.

Patru persoane, dintre care doi români și doi sloveni, au decedat în sudul insulei Tenerife după ce au fost surprinși de valuri puternice în zona piscinei naturale din Los Gigantes. Autoritățile au intervenit rapid, inclusiv cu un elicopter pentru a salva persoanele luate de valuri.

Incidentul s-a datorat imprudenței celor care se scăldau deoarece, potrivit surselor, accesul în enclava de coastă a fost interzis în ultimele zile datorită vremii nefavorabile. Pentru a limita accesul, s-au instalat garduri și un sigiliu care interziceau accesul.

Conform relatărilor, în piscina naturală se aflau mai multe persoane dar, după ce a lovit valul, nu a mai rămas nimeni. Mai mulți dintre înotători au ieșit singuri, iar alții au fost luați de ape și o femeia a rămas inconștientă, plutind în apă.

Autoritățile din Tenerife au emis avertismente de vreme rea și valuri mari, iar turiștii și localnicii au fost sfătuiți să evite zonele de coastă. Femeia, care a fost salvată la fața locului de stop cardiat, a fost transportată la Spitalul Universitar Nuestra Señora de La Candelaria, unde a decedat în cele din urmă.

Deși piscinele naturale sunt atracții populare, ele pot deveni extrem de periculoase în timpul valurilor mari, chiar și atunci când par protejate de ziduri de beton. Mai multe incidente tragice, inclusiv decese, au avut loc în astfel de locații în ultimii ani din cauza nerespectării avertismentelor.

