MAE a anunțat că a fost notificat duminică cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetățeni români.
În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.
Reprezentanții oficiului consular român mențin legătura cu autoritățile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetățenie română, anunță MAE.