Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat predicțiile astrelor pentru perioada 23 – 29 martie 2026. Prezentă la Vorbește Lumea de la ProTV, Cristina Demetrescu a vorbit despre ce anunță astrele pentru zodii în următoarea săptămână.

Speranța este, în primul rând, cel mai important lucru, iar această aglomerare de planete în zodia Berbecului ne arată acest lucru. Berbecul este prima zodie a zodiacului și, indiferent ce se întâmplă – chiar dacă planetele în Berbec mai agită spiritele și apar tot felul de evenimente neașteptate – viața merge înainte. Energia este foarte puternică și abundentă.

Planetele organizează o ședință de brainstorming

Există aspecte favorabile care sprijină diverse demersuri și idei, iar timpul nu trebuie pierdut așteptând ca lucrurile să se întâmple de la sine. Cel mai neproductiv lucru în acest moment este să ignorăm semnele sau să punem viața pe stand-by. Pe măsură ce planetele intră în zodia Berbecului, deja Soarele fiind acolo, ideile prind claritate.

Este ca și cum planetele organizează o ședință de brainstorming, presărând soluții și idei. Este important să fim atenți la ce trebuie realizat în această săptămână, deoarece planetele în Berbec cresc viteza evenimentelor. Nu există timp de amânări; dacă apare o situație urgentă, aceasta trebuie rezolvată imediat.

Prioritățile se schimbă rapid în funcție de diverse situații, astfel că nu este momentul să se amâne nimic. Sub influențele tensionate ale astrelor, pot apărea situații inedite și favorabile, precum și idei valoroase. Accentul trebuie pus pe soluții și pe creativitate.