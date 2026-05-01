Neti Sandu nominalizează zodia care va primi o creștere salarială în luna mai 2026: „Planetele aduc oportunități de avansare”

Neti Sandu nominalizează zodia care va primi o creștere salarială în luna mai 2026

Neti Sandu și Andreea Marinescu au realizat horoscopul pentru perioada 20 aprilie – 21 mai 2026.

Astrologii au dezvăluit, pentru stirileprotv.ro, cum vor fi influențate zodiile de schimbările astrologice de anvergură.

Fecioara este zodia norocoasă

Fecioara va avea un aliat de nădejde: Taurul. Având în vedere că Soarele și Mercur vor fi în Taur, energia este una expansivă.

Venus a trecut deja prin Taur și a adus beneficii Fecioarei, care s-a confruntat cu o perioadă dificilă, mai ales în spectrul relațiilor.

Acolo, tranzitele au fost mai dificile, dar acum se poate bucura de energia transmisă de Taur, găsind sprijin și putere pentru a acționa.

Fie pe plan personal, fie în casă, fie la muncă, Fecioarele vor epata.

Planetele din Gemeni aduc șanse de avansare. Discutăm despre un salariu mai mare, beneficii în plus, oportunități în educație și cariera profesională.

Fecioarele vor primi bonusuri, tichete sau bani, dar și șansa unei avansări, pentru a-și demonstra abilitățile.

Jupiter se află în casa relațiilor și poate aduce oameni săritori. Chiar dacă Fecioara nu este familiarizată cu un asemenea ajutor nesperat, următoarea perioadă îi va demonstra contrariul.

Vor fi oameni care vor ajuta Fecioarele atunci când au mai mare nevoie.

Reprezintă un mecanism specific lui Jupiter, care aduce omul potrivit la locul potrivit pentru zodia Fecioarei.

