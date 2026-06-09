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Alertă în Japonia: Un urs a închis 94 de școli. Animalul a fost prins după ce a terorizat un oraș întreg

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Un urs negru asiatic care a fost văzut de zeci de ori pe străzile unui oraș cu jumătate de milion de locuitori din apropierea Tokyo a fost capturat după o operațiune care a durat aproape două ore. În același timp, autoritățile din Japonia continuă căutările unui alt urs care a rănit mai multe persoane și care reușește să evite capturarea în prefectura Fukushima.

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Ursul a fost observat de peste 20 de ori în apropierea locuințelor și școlilor

Autoritățile japoneze au reușit să captureze un urs negru asiatic în orașul Utsunomiya, după mai multe zile în care animalul a fost văzut plimbându-se prin zone rezidențiale.

Un medic veterinar a încercat să-l tranchilizeze cu o armă specială. Prima lovitură a ratat ținta, însă alte două proiectile cu sedativ au fost trase ulterior, la interval de aproximativ 15 minute.

Potrivit poliției din estul orașului Utsunomiya, operațiunea de capturare a durat o oră și 40 de minute după ce autoritățile au localizat animalul la aproximativ 2,5 kilometri sud de gara principală.

Ursul, despre care se estimează că avea în jur de 100 de kilograme, fusese observat de locuitori de peste 20 de ori începând de sâmbătă. Animalul a fost văzut în apropierea caselor, școlilor și parcurilor, traversând curți, sărind garduri și chiar înotând printr-un râu.

Toate cele 94 de școli publice din oraș au fost închise

Apariția repetată a ursului a determinat autoritățile locale să închidă toate cele 94 de școli publice primare și gimnaziale din Utsunomiya.

Oficialii au declarat că existau indicii privind prezența a doi urși în oraș și le-au recomandat locuitorilor să își țină ușile și ferestrele închise.

Un alt urs din Fukushima continuă să scape de autorități

În prefectura Fukushima, un alt urs continuă să fie căutat după ce a atacat și rănit patru persoane într-un cartier rezidențial.

Încercările de tranchilizare au eșuat, iar animalul a reușit să evadeze chiar și după ce intrase într-o fabrică de electronice înconjurată de polițiști.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, ursul ar fi reușit să scape deschizând o fereastră.

Primarul orașului Fukushima a relatat și un episod neobișnuit. Ursul a fost surprins bând apă de la un robinet public. Edilul a declarat că animalul ar fi putut chiar să acționeze singur mânerul robinetului, motiv pentru care l-a descris drept „extrem de inteligent”.

Pentru localizarea lui au fost mobilizate inclusiv drone.

Numărul atacurilor urșilor a atins un nivel record în Japonia

Japonia se confruntă cu o creștere accentuată a întâlnirilor dintre oameni și urși. În 2025 au fost raportate 238 de victime ale atacurilor de urs către Ministerul Mediului, dintre care 13 persoane și-au pierdut viața.

Zone întinse din Japonia rurală, în special regiunea muntoasă Tohoku, reprezintă habitatul tradițional al ursului negru asiatic.

Specialiștii explică faptul că animalele depind în mare măsură de hrană precum ghindele și semințele de fag. Recoltele slabe din ultimii ani le-au împins tot mai des către localități în căutare de hrană.

Experții indică și alte cauze ale fenomenului. Populația rurală a Japoniei este tot mai îmbătrânită și în scădere, ceea ce înseamnă mai puțină activitate umană și mai puțini factori care să țină urșii la distanță. În plus, schimbările ecologice pot modifica perioadele de hibernare și pot prelungi intervalele în care animalele rămân active.

Japonia mizează pe tehnologie pentru a limita pericolul

În fața creșeterii numărului de incidente, guvernul japonez a creat în acest an un grup pe ministerial de lucru și a introdus măsuri de intervenție de urgență pentru reducerea numărului de victime.

Tot mai multe administrații locale și companii caută soluții tehnologice. Un sat din perfectura Fukushima analizează implementarea unui sistem de inteligență artificială capabil să identifice urșii prin analiza imaginilor capturate de camere amplasate pe trasee forestiere.

Compania KDDI SmartDrone susține că dronele sale echipate cu camere termice pot urmări urșii chiar și prin vegetație densă până la sosirea vânătorilor sau a poliției.

De asemenea, firma Ohta Seiki, promovează robotul „Super Monter Wolf”, un lup robotic alimentat cu energie solară, conceput pentru a speria urșii și alte animale sălbatice. Compania afirmă că în 2026 a primit deja zeci de comenzi, depășind cererea obișnuită înregistrată într-un an normal.

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