La Summitul Uniunii Economice Euroasiatice organizat la Astana, Vladimir Putin a criticat dur Armenia pentru că s-a orientat în ultimii ani către Uniunea Europeană. Anterior, Armenia și Rusia au fost aliate, dar după războiul cu Azerbaidjan desfășurat în regiunea Nagorno-Karabakh, guvernul de la Erevan s-a plâns Moscovei că nu a primit suficient sprijin. Din 2023, Armenia s-a apropiat de UE și SUA.

Liderul de la Kremlin chiar a amenințat fosta republică sovietică pe ton dur că ar putea avea soarta Ucrainei:

„Totul trebuie calculat. Verificați cu grijă și luați o decizie. Criza din Ucraina a început după încercăriole de a adera la Uniunea Europeană.”, a spus liderul rus.

Putin a adăugat că aderarea la UE a Armeniei poate duce la creșterea prețurilor la energie și pierderea a 14% din PIB-ul acesteia.

Declarație comună a liderilor UEE pentru Armenia

În cadrul summitului Uniunii Economice Euroasiatice, Putin și ceilalți lideri din spațiul ex-sovietic, au solicitat Armeniei să organizeze în prima fază un referendum pentru aderarea la UE sau menținerea în uniunea regională, considerată de Kremlin ca o alternativă la blocul european cu centrul la Bruxelles.

Într-o declarație comună, liderii Vladimir Putin (Rusia), Aleksandr Lukașenko (Belarus), Sadyr Japarov (Kârgâzstan) și Kassym Tokayev (Kazahstan) au transmis:

„Împărtășim poziția privind necesitatea de a organiza cât mai repede un referendum național în Republica Armenia privind aderarea la Uniunea Europeană sau menținerea țării în Uniunea Economică Eurasiatică”.

În comunicat mai este menționat și că demersurile angajate de Armenia pentru aderarea la Uniunea Europeană prezintă riscuri substanțiale pentru securitatea economică a statelor membre ale Uniunii Economice Euroasiatice. Uniunea alcătuită din state-membre ce au făcut parte din fosta Uniune Sovietică a fost înființată din anul 2015.

Rusia pregătește o campanie de fraudare a alegerilor din Armenia

Armenia și-a suspendat participarea la un pact de securitate regional cu Rusia și a adoptat în 2025 o lege prin care își declară oficial intenția de a adera la UE.

Potrivit Reuters, Kremlinul intenționează să ducă o campanie de fraudarea alegerilor din Armenia în valoare de 50 milioane de dolari, prin trimiterea a 100.000 de armeni care trăiesc în Rusia să voteze împotriva actualului prim-ministru armean, Nikol Pașinian.

Alegerile parlamentare din Armenia sunt programate să fie desfășurate pe 7 iunie, iar potrivit sondajelor, partidul actualului premier pro-UE este în frunte, cu o popularitate de 30%. Adversarul său pro-rus are numai 6% în sondaje.

